Somer Şef Açıkladı! Lahmacun Hamuruna 1 Çay Kaşığı Ekleyin
Lahmacun tarifi!
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Lahmacun tarifini merak edenler önce lahmacun hamurunu sonra da lahmacun içini araştırıyor. Somer Şef'e göre lahmacun tarifi yöreden yöreye değişiyor. Bazılarında sarımsak bazılarında soğan kullanılır. MasterChef'in daha önceki bölümlerinde lahmacunun püf noktalarını açıklayan Somer Sivrioğlu, lahmacun hamurunun önemli olduğunu, mutlaka çıtır çıtır olması gerektiğini belirtiyor. Fakat lezzetli bir lahmacun için bunlar da yetmiyor. İşte lahmacun tarifi ve malzemeleri...
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SOMER ŞEF'TEN LAHMACUNUN PÜF NOKTALARI
Lahmacun hamuru katlanabilecek, dürüm yapılabilecek bir hamur olsun. Ama katladığımızda kırılmasın, yumuşakta olmasın.
Lahmacunun malzemesi yeterli olsun, üzerinden taşmasın.
Lahmacun hamuru çıtır çıtır olsun.
Hamurda göz göz siyahlıklar olsun. Pizza taşında pişirebilirsiniz.
Kepekli unu fırına atmadan altına kullanın. Yapışmasını engeller.
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EVDE EN PRATİK LAHMACUN TARİFİ
MALZEMELER
3 su bardağı un
1\5 su bardağı su
Yarım tatlı kaşığı tuz
Bir çay kaşığı toz şeker
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LAHMACUNUN İÇ MALZEMESİ
250 gram yağlı kıyma
1 adet kırmızı biber
Bir adet yeşil biber
Bir adet orta boy soğan
Bir adet orta boy domates
Yarım demet maydanoz
Bir tatlı kaşığı domates salçası
Bir tatlı kaşığı biber salçası
Yarım çay bardağı sıvı yağ
Bir çay kaşığı tuz
Bir çay bardağı su
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EVDE LAHMACUN TARİFİ
İç malzemeye ait her şeyi yoğurun. İsteyen rondodan da geçirebilir.
Akabinde bir kabın içerisine unu tuzu şekeri koyun karıştırın. Azar azar su dökerek yoğurun.
Kıvamı sertten biraz yumuşak olacak şekilde oluncaya kadar yoğurun.
Sonra hamuru parçalara ayırın.
Her birini merdane ile açmaya başlayın.
Fırını o sırada 250 derece ısıtın.
Karışımdan az az alıp açtığınız hamurların üzerine yayın.
Isıtılmış fırının içine koyun.
Ortalama 10 dakika da pişirin.
Soğanları ince ince kesip biraz tuz ve sumak dökerek karıştırın.
Tabaka koyduğunuz lahmacunlarla beraber sumaklı soğanı servis edin. Afiyet olsun...