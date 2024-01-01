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Somer Şef Açıkladı! Lahmacun Hamuruna 1 Çay Kaşığı Ekleyin

Lahmacun tarifi!

  1. Lahmacun tarifini merak edenler önce lahmacun hamurunu sonra da lahmacun içini araştırıyor. Somer Şef'e göre lahmacun tarifi yöreden yöreye değişiyor. Bazılarında sarımsak bazılarında soğan kullanılır. MasterChef'in daha önceki bölümlerinde lahmacunun püf noktalarını açıklayan Somer Sivrioğlu, lahmacun hamurunun önemli olduğunu, mutlaka çıtır çıtır olması gerektiğini belirtiyor. Fakat lezzetli bir lahmacun için bunlar da yetmiyor. İşte lahmacun tarifi ve malzemeleri...

    Lahmacun tarifini merak edenler önce lahmacun hamurunu sonra da lahmacun içini araştırıyor. Somer Şef'e göre lahmacun tarifi yöreden yöreye değişiyor. Bazılarında sarımsak bazılarında soğan kullanılır. MasterChef'in daha önceki bölümlerinde lahmacunun püf noktalarını açıklayan Somer Sivrioğlu, lahmacun hamurunun önemli olduğunu, mutlaka çıtır çıtır olması gerektiğini belirtiyor. Fakat lezzetli bir lahmacun için bunlar da yetmiyor. İşte lahmacun tarifi ve malzemeleri...

  2. <b>SOMER ŞEF'TEN LAHMACUNUN PÜF NOKTALARI</b></p><p>Lahmacun hamuru katlanabilecek, dürüm yapılabilecek bir hamur olsun. Ama katladığımızda kırılmasın, yumuşakta olmasın.</p><p>Lahmacunun malzemesi yeterli olsun, üzerinden taşmasın.</p><p>Lahmacun hamuru çıtır çıtır olsun.</p><p>Hamurda göz göz siyahlıklar olsun. Pizza taşında pişirebilirsiniz.</p><p>Kepekli unu fırına atmadan altına kullanın. Yapışmasını engeller.</p>

    SOMER ŞEF'TEN LAHMACUNUN PÜF NOKTALARI

    Lahmacun hamuru katlanabilecek, dürüm yapılabilecek bir hamur olsun. Ama katladığımızda kırılmasın, yumuşakta olmasın.

    Lahmacunun malzemesi yeterli olsun, üzerinden taşmasın.

    Lahmacun hamuru çıtır çıtır olsun.

    Hamurda göz göz siyahlıklar olsun. Pizza taşında pişirebilirsiniz.

    Kepekli unu fırına atmadan altına kullanın. Yapışmasını engeller.

  3. <b>EVDE EN PRATİK LAHMACUN TARİFİ</b></p><p><b>MALZEMELER</b></p><p>3 su bardağı un</p><p>1\5 su bardağı su</p><p>Yarım tatlı kaşığı tuz</p><p>Bir çay kaşığı toz şeker</p>

    EVDE EN PRATİK LAHMACUN TARİFİ

    MALZEMELER

    3 su bardağı un

    1\5 su bardağı su

    Yarım tatlı kaşığı tuz

    Bir çay kaşığı toz şeker

  4. <b>LAHMACUNUN İÇ MALZEMESİ</b></p><p>250 gram yağlı kıyma</p><p>1 adet kırmızı biber</p><p>Bir adet yeşil biber</p><p>Bir adet orta boy soğan</p><p>Bir adet orta boy domates</p><p>Yarım demet maydanoz</p><p>Bir tatlı kaşığı domates salçası</p><p>Bir tatlı kaşığı biber salçası</p><p>Yarım çay bardağı sıvı yağ</p><p>Bir çay kaşığı tuz</p><p>Bir çay bardağı su</p>

    LAHMACUNUN İÇ MALZEMESİ

    250 gram yağlı kıyma

    1 adet kırmızı biber

    Bir adet yeşil biber

    Bir adet orta boy soğan

    Bir adet orta boy domates

    Yarım demet maydanoz

    Bir tatlı kaşığı domates salçası

    Bir tatlı kaşığı biber salçası

    Yarım çay bardağı sıvı yağ

    Bir çay kaşığı tuz

    Bir çay bardağı su

  5. <b>EVDE LAHMACUN TARİFİ</b></p><p>İç malzemeye ait her şeyi yoğurun. İsteyen rondodan da geçirebilir.</p><p>Akabinde bir kabın içerisine unu tuzu şekeri koyun karıştırın. Azar azar su dökerek yoğurun.</p><p>Kıvamı sertten biraz yumuşak olacak şekilde oluncaya kadar yoğurun.</p><p>Sonra hamuru parçalara ayırın.</p><p>Her birini merdane ile açmaya başlayın.</p><p>Fırını o sırada 250 derece ısıtın.</p><p>Karışımdan az az alıp açtığınız hamurların üzerine yayın.</p><p>Isıtılmış fırının içine koyun.</p><p>Ortalama 10 dakika da pişirin.</p><p>Soğanları ince ince kesip biraz tuz ve sumak dökerek karıştırın.</p><p>Tabaka koyduğunuz lahmacunlarla beraber sumaklı soğanı servis edin. Afiyet olsun...</p>

    EVDE LAHMACUN TARİFİ

    İç malzemeye ait her şeyi yoğurun. İsteyen rondodan da geçirebilir.

    Akabinde bir kabın içerisine unu tuzu şekeri koyun karıştırın. Azar azar su dökerek yoğurun.

    Kıvamı sertten biraz yumuşak olacak şekilde oluncaya kadar yoğurun.

    Sonra hamuru parçalara ayırın.

    Her birini merdane ile açmaya başlayın.

    Fırını o sırada 250 derece ısıtın.

    Karışımdan az az alıp açtığınız hamurların üzerine yayın.

    Isıtılmış fırının içine koyun.

    Ortalama 10 dakika da pişirin.

    Soğanları ince ince kesip biraz tuz ve sumak dökerek karıştırın.

    Tabaka koyduğunuz lahmacunlarla beraber sumaklı soğanı servis edin. Afiyet olsun...