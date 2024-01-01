Somer Şef Açıkladı! Lahmacun Hamuruna 1 Çay Kaşığı Ekleyin

Lahmacun tarifini merak edenler önce lahmacun hamurunu sonra da lahmacun içini araştırıyor. Somer Şef'e göre lahmacun tarifi yöreden yöreye değişiyor. Bazılarında sarımsak bazılarında soğan kullanılır. MasterChef'in daha önceki bölümlerinde lahmacunun püf noktalarını açıklayan Somer Sivrioğlu, lahmacun hamurunun önemli olduğunu, mutlaka çıtır çıtır olması gerektiğini belirtiyor. Fakat lezzetli bir lahmacun için bunlar da yetmiyor. İşte lahmacun tarifi ve malzemeleri...