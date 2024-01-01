Günde Kaç Adım Erken Ölüm Riskini Azaltıyor?

GÜNDE 10 BİN ADIM KALP HASTALIĞI RİSKİNİ DÜŞÜRÜYOR Günün geri kalanı hareketsiz geçirilse bile her gün 10 bin adıma kadar yürüyüş yapmak kalp rahatsızlığı riskini de azaltmaya yardımcı oluyor. Araştırmada yer alan katılımcılara egzersiz seviyelerini belirlemek üzere 7 gün boyunca ölçüm cihazı takıldı. Uzmanlar tarafından gerçekleştirilen 7 yıllık takibin ardından katılımcılardan bin 633?ü hayatını kaybederken, 6 bin 190 kişi kalp krizi veya felç gibi kardiyovasküler rahatsızlık geçirdi.