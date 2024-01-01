Meta'dan Instagram'a 6 Yeni Özellik

OKUNDU BİLGİSİNİ KAPATMA Instagram'da birine mesaj gönderdiğinizde ve o kişi mesajı okuduğunda, uygulama size mesajın altında diğer kişinin mesajı okuduğunu belirten bir not gösterir ve bunun tersi de geçerlidir. Bu çok kullanışlı bir özellik olsa da, bazı insanlar başkalarının mesajları okuduklarını bilmelerini istemezler. Bu kişiler için Meta şimdi okundu bilgisini kapatma özelliğini ekledi. Okundu bilgisini tüm sohbetler veya seçili sohbetler için kapatabilirsiniz. Tüm mesajlarda kapatmak için Ayarlar " Mesajlar ve hikaye yanıtları " Okundu bilgisini göster seçeneğine gidin ve özelliği kapatın.