Bir İlden Ayrılıp Diğerine Bağlandı

Danıştay 10. Dairesi tarafından coğrafi, ekonomik, pazar ilişkileri, sosyal ilişkiler, Kamu Hizmetlerinden doğan ilişkiler, sınır ilişkileri bakımından herhangi bir sakınca olmadığı gerekçesiyle referandum kararının İçişleri Bakanlığının reddinin iptaline karar verdi.