Roketsan Duyurdu! Türkiye'ye Büyük Güç Katacak
MZK Sistemi test atışını başarıyla tamamladı
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Tüm tank konfigürasyonlarına entegre olabilen, operasyon sahalarının sarsılmaz kulesi olan MZK Sistem Kulesi yapılan test atışlarında başarıya ulaştı.
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Yüksek koruma kabiliyeti, bulunan MZK Sistemi Türk Savunma Sanayisine büyük katkı sağlayacak.Gelişmiş atış yeteneği ile ön plana çıkıyor.En hafif sistem ağırlığında en yüksek beka seviyesinde bulunuyor.
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Üstün koruma kabiliyeti ile ön plana ile çıktığı görülüyor. Düşük silueti ile düşman unsurların etkin menzilinden kendisini koruyor. Roketsan'ın projesinin ihracat potansiyelinin yüksek olabileceği değerlendiriliyor.
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Roketsan tarafından Modüler Zırhlı Kule (MZK) ile modernize edilen M60A3 Ana Muharebe Tankı Türk Kara Kuvvetlerinin önemli bir parçası olacak.
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MZK; pasif ve reaktif zırh koruması ile lazer uyarı sistemleri gibi algılayıcılarla bekayı önemli ölçüde arttıracak.Zırh haricinde durumsal farkındalığı arttırarak bekaya katkı sağlayan MZK üzerinde 360 derece kapsama alanına sahip Lazer Uyarı Alıcıları ve Durumsal Farkındalık sistemleri yer almakta.
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Kuleye ayrıca Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri entegre edilebiliyor.