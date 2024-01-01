Patates Kızartması Sevenler Bu Habere Üzülecek!

Türk mutfağının en sevilen besinlerinden biri olan patates, kızartma, haşlama, fırınlama ve közleme usulüyle pişirilir. Hem sade bir şekilde tüketilen, hem de yemeklerin içerisine eklenen bu besin, kısa sürede hazırlandığı için çalışan kişilerin de favorisidir. Lezzetiyle hiç kimsenin karşı koyamadığı patates kızartmasıyla ilgili bir gerçek duyan herkesi şaşırttı. Yapılan son araştırmalar aşırı kızartma tüketmenin depresyon ve kaygıyı artırdığı ortaya koydu.