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Emekliye Yeni Destek Geliyor: Refah Payı Sürecek!

Emekliye yeni destek geliyor: Refah payı sürecek!

  1. 2 Nisan 2024 Salı gününden itibaren TBMM normal işleyişine devam edecek.Meclis'te öncelikli konuları arasında emeklilere verilecek destekler yer alacak. Emeklilere yönelik 7 büyük destek üzerinde çalışıldığı belirtildi.

    2 Nisan 2024 Salı gününden itibaren TBMM normal işleyişine devam edecek.Meclis'te öncelikli konuları arasında emeklilere verilecek destekler yer alacak. Emeklilere yönelik 7 büyük destek üzerinde çalışıldığı belirtildi.

  2. GÜNDEMDEKİ 7 BAŞLIK <p> Ahaber'de yer alan habere göre emekliler için ilk etapta yapılacak düzenlemelerde 7 başlık öne çıkıyor.

    GÜNDEMDEKİ 7 BAŞLIK

    Ahaber'de yer alan habere göre emekliler için ilk etapta yapılacak düzenlemelerde 7 başlık öne çıkıyor.

  3. 1) BELEDİYE HİZMETLERİNDE İNDİRİM <br> Emekliler için yerel yönetimlerle yapılacak protokoller yapılacak. Su faturalarında indirim, ücretsiz toplu taşıma ve belediye tesislerinde ayrıcalık gibi destekler sunulacak.

    1) BELEDİYE HİZMETLERİNDE İNDİRİM
    Emekliler için yerel yönetimlerle yapılacak protokoller yapılacak. Su faturalarında indirim, ücretsiz toplu taşıma ve belediye tesislerinde ayrıcalık gibi destekler sunulacak.

  4. 2) ENERJİ DESTEĞİ <br> Emeklilerin doğalgaz ve elektrik faturalarında indirim yapılması üzerinde çalışılıyor.<p>3) ULAŞIM DESTEĞİ <p> Toplu taşıma dışındaki ulaşım araçları için de destekler verilecek. Uçak ve tren biletlerinde emeklilere ayrıcalıklar tanınacak.

    2) ENERJİ DESTEĞİ
    Emeklilerin doğalgaz ve elektrik faturalarında indirim yapılması üzerinde çalışılıyor.

    3) ULAŞIM DESTEĞİ

    Toplu taşıma dışındaki ulaşım araçları için de destekler verilecek. Uçak ve tren biletlerinde emeklilere ayrıcalıklar tanınacak.

  5. 4) KİRA YARDIMI<p> Büyükşehirler başta olmak üzere emeklilere kira yardımı da gündemde. Düşük aylıklı emeklilerden başlamak üzere emeklilere belli miktarlarda kira desteği verilecek. Bu konuda yerel yönetimler devreye girecek.

    4) KİRA YARDIMI

    Büyükşehirler başta olmak üzere emeklilere kira yardımı da gündemde. Düşük aylıklı emeklilerden başlamak üzere emeklilere belli miktarlarda kira desteği verilecek. Bu konuda yerel yönetimler devreye girecek.

  6. 5) FİNANS DESTEĞİ <p> Emeklilere banka hizmetlerinde kolaylık sağlanması için bankalarla protokoller yapılacak. Kamu bankalarının yanı sıra özel bankalar da devreye sokulacak. Ücretsiz banka hizmetleri, düşük faiz ve krediye erişimin yanı sıra promosyonların artırılması konuşulan konular arasında yer alıyor.

    5) FİNANS DESTEĞİ

    Emeklilere banka hizmetlerinde kolaylık sağlanması için bankalarla protokoller yapılacak. Kamu bankalarının yanı sıra özel bankalar da devreye sokulacak. Ücretsiz banka hizmetleri, düşük faiz ve krediye erişimin yanı sıra promosyonların artırılması konuşulan konular arasında yer alıyor.

  7. 6) TATİL DESTEĞİ <p> Emekliler için kamu kurumlarının tesisleri kapılarını açacak. Emekliler istedikleri bölgedeki kamu tesislerinde konaklama ve tatil imkanına sahip olacak. Turizm şirketleri ile de emeklilere özel kampanyalar sunulması için protokoller yapılacak.

    6) TATİL DESTEĞİ

    Emekliler için kamu kurumlarının tesisleri kapılarını açacak. Emekliler istedikleri bölgedeki kamu tesislerinde konaklama ve tatil imkanına sahip olacak. Turizm şirketleri ile de emeklilere özel kampanyalar sunulması için protokoller yapılacak.

  8. 7) REFAH PAYI <p> Emekliler için uygulanan taban maaştaki seyyanen destekler önümüzdeki dönem için yeniden belirlenecek. Bu artışın Temmuz'dan önce yapılması da bekleniyor. kök maaş düzenlemesi için seyyanen artış ve emekli aylık hesaplama sisteminde değişiklik de masada çalışılan konular arasında.

    7) REFAH PAYI

    Emekliler için uygulanan taban maaştaki seyyanen destekler önümüzdeki dönem için yeniden belirlenecek. Bu artışın Temmuz'dan önce yapılması da bekleniyor. kök maaş düzenlemesi için seyyanen artış ve emekli aylık hesaplama sisteminde değişiklik de masada çalışılan konular arasında.

  9. Emekliler, banka promosyonları için 29 Şubat'a kadar başvuru yapabilecek. Bankaların promosyon tutarları 9 bin TL ile 15 bin TL arasında değişiyor.2024 yılı ilk 6 aylık emekli maaşlarının belli olmasıyla ocak ayından itibaren bankalar promosyonlarının güncellemeye başladı.Maaşını üç yıl boyunca aynı bankadan alacağını taahhüt eden emekliler nakit promosyon ödemesi alacak. Promosyon ödemeleri için bankalar 29 Şubat'a kadar başvuru kabul ediyor.

    Emekliler, banka promosyonları için 29 Şubat'a kadar başvuru yapabilecek. Bankaların promosyon tutarları 9 bin TL ile 15 bin TL arasında değişiyor.2024 yılı ilk 6 aylık emekli maaşlarının belli olmasıyla ocak ayından itibaren bankalar promosyonlarının güncellemeye başladı.Maaşını üç yıl boyunca aynı bankadan alacağını taahhüt eden emekliler nakit promosyon ödemesi alacak. Promosyon ödemeleri için bankalar 29 Şubat'a kadar başvuru kabul ediyor.

  10. Hali hazırda bir promosyon sözleşmesi bulunan emekliler daha önce almış olduğu ödemeleri iade ederek yeni bankaya geçiş yapabiliyor.Bankaların promosyon tutarları 9 bin TL ile 15 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

    Hali hazırda bir promosyon sözleşmesi bulunan emekliler daha önce almış olduğu ödemeleri iade ederek yeni bankaya geçiş yapabiliyor.Bankaların promosyon tutarları 9 bin TL ile 15 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.