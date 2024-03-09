Bu yönteme dikkat: Haşlanmış yumurta çatlamıyor!

Öte yandan yumurta birçok farklı şekilde tüketilebiliyor. Ayrıca bu tüketim yöntemlerinden biri, haşlanmış şekilde oluyor. Ancak yumurta haşlanırken, kimi zaman çatladığı görülebiliyor. Bu sorun birçok insanı rahatsız da edebiliyor.