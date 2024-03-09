Selena Dizisinin Selin'iydi: Herkesi Şaşırttı!

SELENA DİZİSİNİN SELİN'İ ADETA HERKESİ ŞAŞIRTTI

Selena dizisinde birçok diziseverin ilgisini çeken karakterlerden biri, Selin karakterini canlandıran Cansu Demirci'ydi. Nitekim Cansu Demirci, ATV ekranlarında yayımlanan Selena dizisindeki başarılı oyunculuğu ile birçok insanın beğenisini topluyordu. Bu nedenle yıllar sonraki hali de merak edilebiliyor.

Selena dizisinin Selin'i Cansu Demirci şimdilerde 31 yaşında. Nitekim dizinin sona ermesinin ardından yıllar geçti. Bu nedenle Cansu Demirci'yi Selena dizisinde canlandırdığı Selin karakteri ile hatırlayan adeta herkes, yıllar sonraki halini ilk kez gördüklerinde şaşırabiliyorlar.