Selena Dizisinin Selin'iydi: Herkesi Şaşırttı!
İşte Cansu Demirci'nin son hali
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Süreç Film imzalı Selena dizisi, 2006 yılında ATV ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkmıştı. Toplam 3 sezon süren dizi, 104 bölümden oluştu. Ayrıca Selena dizisinin oyuncu kadrosunda; Cansu Demirci, Hazal Şenel, Gizem Güven, Sinem Kobal, Gökhan Keser ve Sinan Çalışkanoğlu gibi isimler yer alıyordu. Ayrıca birçok dizisever tarafından sevilerek izlenen Selena dizisi, 2009 yılında son buldu.
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SELENA DİZİSİNİN SELİN'İ ADETA HERKESİ ŞAŞIRTTI
Selena dizisinde birçok diziseverin ilgisini çeken karakterlerden biri, Selin karakterini canlandıran Cansu Demirci'ydi. Nitekim Cansu Demirci, ATV ekranlarında yayımlanan Selena dizisindeki başarılı oyunculuğu ile birçok insanın beğenisini topluyordu. Bu nedenle yıllar sonraki hali de merak edilebiliyor.
Selena dizisinin Selin'i Cansu Demirci şimdilerde 31 yaşında. Nitekim dizinin sona ermesinin ardından yıllar geçti. Bu nedenle Cansu Demirci'yi Selena dizisinde canlandırdığı Selin karakteri ile hatırlayan adeta herkes, yıllar sonraki halini ilk kez gördüklerinde şaşırabiliyorlar.
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CANSU DEMİRCİ'NİN YILLAR SONRAKİ HALİ
Cansu Demirci başarılı oyunculuğu ile birçok diziseverin beğenisini topluyordu. Bu nedenle son hali de merak edilebiliyor. İşte dizinin Selin'i Cansu Demirci'nin yıllar sonraki hali;
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