Selena Dizisinin Selin'iydi: Herkesi Şaşırttı!

'Polis ve jandarmanın yakasında kamera olacak'
'Polis ve jandarmanın yakasında kamera olacak'
Bakan Koca'dan yeni hastane müjdesi
Bakan Koca'dan yeni hastane müjdesi
Türkiye'nin ilk milli turbofan uçak motoru çalıştırıldı
Türkiye'nin ilk milli turbofan uçak motoru çalıştırıldı
Kredi notu artışlarının devamı gelir mi?
Kredi notu artışlarının devamı gelir mi?
'Hiç kimsenin bize seçim kaybettirmek için ortada dolaşmasına rıza gösteremeyiz'
'Hiç kimsenin bize seçim kaybettirmek için ortada dolaşmasına rıza gösteremeyiz'
Bakan Özhaseki: Bizim derdimiz ev yapmak
Bakan Özhaseki: Bizim derdimiz ev yapmak
Restoranlar iftar menülerinin fiyatlarını belirledi
Restoranlar iftar menülerinin fiyatlarını belirledi
Bakan Bolat: Vatandaşı kazıklamak isteyenlerle alışveriş yapmayacağız
Bakan Bolat: Vatandaşı kazıklamak isteyenlerle alışveriş yapmayacağız
Kaçak yayın kullananlar dikkat: 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası var
Kaçak yayın kullananlar dikkat: 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası var
Aydın'daki 'sahte fatura' operasyonunda 6 tutuklama
Aydın'daki 'sahte fatura' operasyonunda 6 tutuklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistinlililere soykırım politikası uygulanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistinlililere soykırım politikası uygulanıyor
Ramazan öncesi israf uyarısı
Ramazan öncesi israf uyarısı
Şimşek'ten Fitch değerlendirmesi: Kredi notumuz daha da yükselecek
Şimşek'ten Fitch değerlendirmesi: Kredi notumuz daha da yükselecek
Şubatta otomobil pazarının ilk 3'ü değişti
Şubatta otomobil pazarının ilk 3'ü değişti
Görevi kötüye kullanan doktora 10 yıla kadar hapis istemi
Görevi kötüye kullanan doktora 10 yıla kadar hapis istemi
30 ilde FETÖ operasyonu: 91 gözaltı
30 ilde FETÖ operasyonu: 91 gözaltı
Gençlerden çağrı: 'İsrail ile ticaret haramdır' fetvası yayınlayın
Gençlerden çağrı: 'İsrail ile ticaret haramdır' fetvası yayınlayın
Ticaret Bakanı: 6 binden fazla işletmeye 16 milyon TL ceza kesildi
Ticaret Bakanı: 6 binden fazla işletmeye 16 milyon TL ceza kesildi
Fahrettin Koca'dan MHRS açıklaması! Randevu sorunu...
Fahrettin Koca'dan MHRS açıklaması! Randevu sorunu...
YRP'nin Stratejisi: AK Parti'nin küskün seçmenlerini CHP'ye yönlendiriyor
YRP'nin Stratejisi: AK Parti'nin küskün seçmenlerini CHP'ye yönlendiriyor
İstanbul'da 'Mahzen-7' operasyonu: Bir suç örgütü daha çökertildi
İstanbul'da 'Mahzen-7' operasyonu: Bir suç örgütü daha çökertildi
Borsa mı altın mı dolar mı?
Borsa mı altın mı dolar mı?
Sistem açığından 27 milyonluk vurgun: Tutuklandılar
Sistem açığından 27 milyonluk vurgun: Tutuklandılar
Fitch Ratings Türkiye'nin not görünümü pozitife çıkardı
Fitch Ratings Türkiye'nin not görünümü pozitife çıkardı
9 Mart 2024 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
9 Mart 2024 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Seçil Erzan: Fatih Terim'e 15 ay boyunca gelen paraları verdim
Seçil Erzan: Fatih Terim'e 15 ay boyunca gelen paraları verdim
Başhekim yardımcısı, kadınlar gününde astsubay eşi tarafından öldürüldü
Başhekim yardımcısı, kadınlar gününde astsubay eşi tarafından öldürüldü
'MOSSAD casuslarına yönelik soruşturmada tutuklu sayısı 63'e yükseldi'
'MOSSAD casuslarına yönelik soruşturmada tutuklu sayısı 63'e yükseldi'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu seçim benim için bir final
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu seçim benim için bir final
DEM Parti: Ankara'da 3 ilçede CHP ile kent uzlaşısı yaptık
DEM Parti: Ankara'da 3 ilçede CHP ile kent uzlaşısı yaptık

Selena Dizisinin Selin'iydi: Herkesi Şaşırttı!

İşte Cansu Demirci'nin son hali

  1. Süreç Film imzalı Selena dizisi, 2006 yılında ATV ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkmıştı. Toplam 3 sezon süren dizi, 104 bölümden oluştu. Ayrıca Selena dizisinin oyuncu kadrosunda; Cansu Demirci, Hazal Şenel, Gizem Güven, Sinem Kobal, Gökhan Keser ve Sinan Çalışkanoğlu gibi isimler yer alıyordu. Ayrıca birçok dizisever tarafından sevilerek izlenen Selena dizisi, 2009 yılında son buldu.

    Süreç Film imzalı Selena dizisi, 2006 yılında ATV ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkmıştı. Toplam 3 sezon süren dizi, 104 bölümden oluştu. Ayrıca Selena dizisinin oyuncu kadrosunda; Cansu Demirci, Hazal Şenel, Gizem Güven, Sinem Kobal, Gökhan Keser ve Sinan Çalışkanoğlu gibi isimler yer alıyordu. Ayrıca birçok dizisever tarafından sevilerek izlenen Selena dizisi, 2009 yılında son buldu.

  2. SELENA DİZİSİNİN SELİN'İ ADETA HERKESİ ŞAŞIRTTI <p> Selena dizisinde birçok diziseverin ilgisini çeken karakterlerden biri, Selin karakterini canlandıran Cansu Demirci'ydi. Nitekim Cansu Demirci, ATV ekranlarında yayımlanan Selena dizisindeki başarılı oyunculuğu ile birçok insanın beğenisini topluyordu. Bu nedenle yıllar sonraki hali de merak edilebiliyor. <p> Selena dizisinin Selin'i Cansu Demirci şimdilerde 31 yaşında. Nitekim dizinin sona ermesinin ardından yıllar geçti. Bu nedenle Cansu Demirci'yi Selena dizisinde canlandırdığı Selin karakteri ile hatırlayan adeta herkes, yıllar sonraki halini ilk kez gördüklerinde şaşırabiliyorlar.

    SELENA DİZİSİNİN SELİN'İ ADETA HERKESİ ŞAŞIRTTI

    Selena dizisinde birçok diziseverin ilgisini çeken karakterlerden biri, Selin karakterini canlandıran Cansu Demirci'ydi. Nitekim Cansu Demirci, ATV ekranlarında yayımlanan Selena dizisindeki başarılı oyunculuğu ile birçok insanın beğenisini topluyordu. Bu nedenle yıllar sonraki hali de merak edilebiliyor.

    Selena dizisinin Selin'i Cansu Demirci şimdilerde 31 yaşında. Nitekim dizinin sona ermesinin ardından yıllar geçti. Bu nedenle Cansu Demirci'yi Selena dizisinde canlandırdığı Selin karakteri ile hatırlayan adeta herkes, yıllar sonraki halini ilk kez gördüklerinde şaşırabiliyorlar.

  3. CANSU DEMİRCİ'NİN YILLAR SONRAKİ HALİ<p> Cansu Demirci başarılı oyunculuğu ile birçok diziseverin beğenisini topluyordu. Bu nedenle son hali de merak edilebiliyor. İşte dizinin Selin'i Cansu Demirci'nin yıllar sonraki hali;

    CANSU DEMİRCİ'NİN YILLAR SONRAKİ HALİ

    Cansu Demirci başarılı oyunculuğu ile birçok diziseverin beğenisini topluyordu. Bu nedenle son hali de merak edilebiliyor. İşte dizinin Selin'i Cansu Demirci'nin yıllar sonraki hali;