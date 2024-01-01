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Yılmaz Erdoğan Affetmedi

Yılmaz Erdoğan affetmedi

  1. Usta oyuncu Yılmaz Erdoğan, sosyal medyada bir takipçisinin yorumuyla çılgına döndü. Uzun bir aradan sonra senaristliğini ve başrolünü üstlendiği "İnci Taneleri" adlı diziyle ekranlara dönen usta oyuncu Yılmaz Erdoğan'ın takipçi krizi tuttu.

    Usta oyuncu Yılmaz Erdoğan, sosyal medyada bir takipçisinin yorumuyla çılgına döndü. Uzun bir aradan sonra senaristliğini ve başrolünü üstlendiği "İnci Taneleri" adlı diziyle ekranlara dönen usta oyuncu Yılmaz Erdoğan'ın takipçi krizi tuttu.

  2. Sosyal medyada gördüğü bir yorumu affetmeyen ünlü oyuncu konuyu savcılığa taşıdı.

    Sosyal medyada gördüğü bir yorumu affetmeyen ünlü oyuncu konuyu savcılığa taşıdı.

  3. İddiaya göre sosyal medyada Ayşe K., şahsi hesabından ünlü oyuncu Yılmaz Erdoğan'ın da bulunduğu bir videonun altına yorum yaptı. "Pislik maddeleri, ekmeğimizi yiyen itler" şeklinde paylaşımda bulunan kadın, usta oyuncuyu fena kızdırdı.

    İddiaya göre sosyal medyada Ayşe K., şahsi hesabından ünlü oyuncu Yılmaz Erdoğan'ın da bulunduğu bir videonun altına yorum yaptı. "Pislik maddeleri, ekmeğimizi yiyen itler" şeklinde paylaşımda bulunan kadın, usta oyuncuyu fena kızdırdı.

  4. Sabah'ın haberine göre, Erdoğan, o yorumu affetmedi ve savcılığa başvurarak Ayşe K. hakkında şikayette bulundu.

    Sabah'ın haberine göre, Erdoğan, o yorumu affetmedi ve savcılığa başvurarak Ayşe K. hakkında şikayette bulundu.

  5. Ünlü oyuncu, suç duyurusunda onur, şeref ve saygınlığının söz konusu yorumla zedelendiğini belirterek yorumda sarf edilen sözlerin fikir özgürlüğünü aşarak hakaret boyutuna ulaştığını söyleyerek Ayşe K.'nın cezalandırılmasını istedi.

    Ünlü oyuncu, suç duyurusunda onur, şeref ve saygınlığının söz konusu yorumla zedelendiğini belirterek yorumda sarf edilen sözlerin fikir özgürlüğünü aşarak hakaret boyutuna ulaştığını söyleyerek Ayşe K.'nın cezalandırılmasını istedi.

  6. Yılmaz Erdoğan'ın şikayeti sonrası şüpheli takipçi hakkında soruşturma başlatıldı.

    Yılmaz Erdoğan'ın şikayeti sonrası şüpheli takipçi hakkında soruşturma başlatıldı.