Ömrünüzü Uzatmanın 3 Sırrı!

Ancak Singapur'da bir araya gelen araştırmacıların birçoğu, insanların daha sağlıklı yaş almasında hangi takviyelerin etkili olduğunu henüz bilmediğimizi vurguladı. Zira elimizde henüz takviyelere ilişkin plasebo kontrollü bağımsız veriler bulunmuyor. Bu alandaki çalışmalar yeni başlıyor.

Uzun ömür çalışmalarına dair kesin bilgiler şimdilik zindelik, beslenme ve yaşam tarzı tekniklerine odaklanıyor. Uzun ömür meraklıları fitness bileklikleri ve yüzükleri gibi giyilebilir teknolojiler aracılığıyla bu alanlardaki verilerini düzenli olarak takip ediyor.

Bütün bunlar ışığında sağlıklı yaşlanmak adına yapabileceğiniz üç önemli şey var. Gelin bunlara teker teker bakalım...