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Ramazan Ayını Sağlıklı Bir Şekilde Geçirmenin Yolları Nelerdir?

Oruçluyken ideal kilo dengesini korumak ve sağlıklı kalmak için bazı önemli noktalara dikkat etmek gerekiyor. Peki ramazan ayını sağlıklı bir şekilde geçirmenin yolları nelerdir?

  1. Ramazan ayında günlük beslenme tarzlarındaki değişim ve günlük öğün sayısındaki azalma metabolizmanın yavaşlamasına neden oluyor. Oruçluyken ideal kilo dengesini korumak ve sağlıklı kalmak için bazı önemli noktalara dikkat etmek gerekiyor. Peki ramazan ayını sağlıklı bir şekilde geçirmenin yolları nelerdir?

    Ramazan ayında günlük beslenme tarzlarındaki değişim ve günlük öğün sayısındaki azalma metabolizmanın yavaşlamasına neden oluyor. Oruçluyken ideal kilo dengesini korumak ve sağlıklı kalmak için bazı önemli noktalara dikkat etmek gerekiyor. Peki ramazan ayını sağlıklı bir şekilde geçirmenin yolları nelerdir?

  2. Oruç tutan bireylerin beslenme düzeninin değişmesi enerji, protein, karbonhidrat, vitamin ve mineraller gibi birçok besin ögesinin dengeli biçimde alınmasını zorlaştırabiliyor. Alınabilecek basit önlemlerle Ramazan Ayını hem sağlıklı, hem de çok daha rahat geçirmenin mümkün

    Oruç tutan bireylerin beslenme düzeninin değişmesi enerji, protein, karbonhidrat, vitamin ve mineraller gibi birçok besin ögesinin dengeli biçimde alınmasını zorlaştırabiliyor. Alınabilecek basit önlemlerle Ramazan Ayını hem sağlıklı, hem de çok daha rahat geçirmenin mümkün

  3. MUTLAKA SAHURA KALKIN Aç kalınan süreyi azaltmak, kilo almamak ve metabolizmanın daha az yavaşlaması için sahura mutlaka kalkın. Sadece iftarla geçirilen, gün boyunca uzun süren açlık dönemi vücudu olumsuz etkileyecektir.

    MUTLAKA SAHURA KALKIN Aç kalınan süreyi azaltmak, kilo almamak ve metabolizmanın daha az yavaşlaması için sahura mutlaka kalkın. Sadece iftarla geçirilen, gün boyunca uzun süren açlık dönemi vücudu olumsuz etkileyecektir.

  4. Sahurda kan şekerini gün boyunca dengelemek ve acıkmamak için süt, yumurta, peynir gibi protein içeriği yüksek besinler ve basit karbonhidratlar yerine posadan zengin tam buğday/kepekli/ çavdarlı ekmek veya pide , sebze- meyve, yağlı tohumlar (ceviz, badem vb.) gibi lifli gıdalar ve kahvaltılıklar tercih edilebilir.

    Sahurda kan şekerini gün boyunca dengelemek ve acıkmamak için süt, yumurta, peynir gibi protein içeriği yüksek besinler ve basit karbonhidratlar yerine posadan zengin tam buğday/kepekli/ çavdarlı ekmek veya pide , sebze- meyve, yağlı tohumlar (ceviz, badem vb.) gibi lifli gıdalar ve kahvaltılıklar tercih edilebilir.

  5. İFTAR İLE SAHUR ARASINA KÜÇÜK ÖĞÜNLER EKLEYİN Tüm gün yemeniz gereken besinleri tek bir öğüne sığdırmayın. Ramazanda uzun süre aç kalmak metabolizmanın yavaşlamasına sebep olur, kilo alımı kolaylaşır.

    İFTAR İLE SAHUR ARASINA KÜÇÜK ÖĞÜNLER EKLEYİN Tüm gün yemeniz gereken besinleri tek bir öğüne sığdırmayın. Ramazanda uzun süre aç kalmak metabolizmanın yavaşlamasına sebep olur, kilo alımı kolaylaşır.

  6. Yavaşlayan metabolizmayı hızlandırmak, bir defada fazla yemeği önlemek için iftar ve sahur arasında da 1-2 ara öğün yapmaya çalışın. Ara öğünlerde taze mevsim meyveleri, kuru meyveler süt, yoğurt ve sütlü tatlılar tercih edilebilir.

    Yavaşlayan metabolizmayı hızlandırmak, bir defada fazla yemeği önlemek için iftar ve sahur arasında da 1-2 ara öğün yapmaya çalışın. Ara öğünlerde taze mevsim meyveleri, kuru meyveler süt, yoğurt ve sütlü tatlılar tercih edilebilir.

  7. Ramazan ayında yemeklerin pişirme yöntemleri de çok önemlidir. Özellikle ızgara, haşlama ve fırında yapılan yemekler tercih edilmeli; kavrulmuş, tütsülenmiş ve kızartılmış besinlerden uzak durulmalıdır.

    Ramazan ayında yemeklerin pişirme yöntemleri de çok önemlidir. Özellikle ızgara, haşlama ve fırında yapılan yemekler tercih edilmeli; kavrulmuş, tütsülenmiş ve kızartılmış besinlerden uzak durulmalıdır.

  8. YÜRÜYÜŞ YAPIN İftardan hemen sonra televizyon veya bilgisayar karşısında vakit geçirmek, koltukta dinlenmek yerine hareket edilmelidir. Kısa mesafeli yürüyüşler yapmak, sindirime yardımcı olması açısından yararlıdır.

    YÜRÜYÜŞ YAPIN İftardan hemen sonra televizyon veya bilgisayar karşısında vakit geçirmek, koltukta dinlenmek yerine hareket edilmelidir. Kısa mesafeli yürüyüşler yapmak, sindirime yardımcı olması açısından yararlıdır.

  9. İFTARDAN SONRA ÇAY KAHVE İÇMEYİN Çay ve kahve, içeriğindeki kafein nedeniyle vücuttan su kaybına neden olur. Ayrıca yemeğin hemen ardından içilen çay, başta demir olmak üzere bazı besin ögelerinin emilimini engeller. Bu nedenle çayınızı yemekten sonra en az 1 saat sonra tüketmelisiniz.

    İFTARDAN SONRA ÇAY KAHVE İÇMEYİN Çay ve kahve, içeriğindeki kafein nedeniyle vücuttan su kaybına neden olur. Ayrıca yemeğin hemen ardından içilen çay, başta demir olmak üzere bazı besin ögelerinin emilimini engeller. Bu nedenle çayınızı yemekten sonra en az 1 saat sonra tüketmelisiniz.

  10. SEBZE MEYVE OLDUKÇA ÖNEMLİ Her gün en az 5 porsiyon meyve-sebze tüketin. Meyve-sebze tüketimi, vitamin mineral ihtiyacının karşılanması ve Ramazan ayında sıkça karşılaşılaşılan kabızlık probleminin önlenmesi açısından önemlidir.

    SEBZE MEYVE OLDUKÇA ÖNEMLİ Her gün en az 5 porsiyon meyve-sebze tüketin. Meyve-sebze tüketimi, vitamin mineral ihtiyacının karşılanması ve Ramazan ayında sıkça karşılaşılaşılan kabızlık probleminin önlenmesi açısından önemlidir.