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Bayram Tatili Kaç Gün Olacak: Kritik Detay...

Bayram tatili kaç gün olacak

  1. 11 ayın sultanı Ramazan ayı başladı. 30 günün ardından mübarek aya bayramla veda edilecek. Tatil yapmak isteyenler, öğrenciler, çalışanlar ise şimdiden bayram tatilinin kaç gün olacağını merak ediyor. Turizmciler de konuya dahil olarak 9 günlük tatil istedi. Seçim, bayram, nevruz ve paskalyanın arka arkaya gelmesiyle turizmciler tatil sezonunun erken başlamasını ümit ediyor.

    11 ayın sultanı Ramazan ayı başladı. 30 günün ardından mübarek aya bayramla veda edilecek. Tatil yapmak isteyenler, öğrenciler, çalışanlar ise şimdiden bayram tatilinin kaç gün olacağını merak ediyor. Turizmciler de konuya dahil olarak 9 günlük tatil istedi. Seçim, bayram, nevruz ve paskalyanın arka arkaya gelmesiyle turizmciler tatil sezonunun erken başlamasını ümit ediyor.

  2. Antalya'da turizmciler, 8 Nisan'ın da resmi tatil ilan edilip, böylece 2 hafta sonunun birleştirerek Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasına yönelik çağrı yaptı. Antalya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, "Ramazan Bayramı'nda da eğer önceden açıklanabilirse, tatil dönemi 1 gün uzatılırsa; toplam 9 gün tatil söz konusu olacak" dedi.

    Antalya'da turizmciler, 8 Nisan'ın da resmi tatil ilan edilip, böylece 2 hafta sonunun birleştirerek Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasına yönelik çağrı yaptı. Antalya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, "Ramazan Bayramı'nda da eğer önceden açıklanabilirse, tatil dönemi 1 gün uzatılırsa; toplam 9 gün tatil söz konusu olacak" dedi.

  3. Kış aylarının sona ermesi, 30 günlük oruç dönemi ve 31 Mart seçim yorgunluğunun ardından gelecek olan Ramazan Bayramı tatili için tüm oteller, şimdiden hazırlıklarını tamamladı. Ramazan Bayramı tatili, bu yıl arife günü olan 9 Nisan'da başlayıp, 12 Nisan'da sona eriyor. 1

    Kış aylarının sona ermesi, 30 günlük oruç dönemi ve 31 Mart seçim yorgunluğunun ardından gelecek olan Ramazan Bayramı tatili için tüm oteller, şimdiden hazırlıklarını tamamladı. Ramazan Bayramı tatili, bu yıl arife günü olan 9 Nisan'da başlayıp, 12 Nisan'da sona eriyor. 1

  4. 3-14 Nisan hafta sonu da eklenince tatil süresi, 5,5 gün oluyor. 8 Nisan'ın da tatil ilan edilmesi durumunda, bayram tatilinin 6-14 Nisan tarihleri olarak 9 güne uzatılmasına yönelik beklentiler bulunuyor.

    3-14 Nisan hafta sonu da eklenince tatil süresi, 5,5 gün oluyor. 8 Nisan'ın da tatil ilan edilmesi durumunda, bayram tatilinin 6-14 Nisan tarihleri olarak 9 güne uzatılmasına yönelik beklentiler bulunuyor.

  5. AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, hem Ramazan ayı hem de seçim sürecine dikkati çekerek, mart ayı üçüncü haftası itibarıyla Nevruz döneminin de başlayacağını söyledi. Antalya'da Nevruz döneminde İran'dan ciddi düzeyde misafir ağırlandığını belirten Kavaloğlu, "Bütün Türk dünyası, Türk coğrafyasını da ilgilendiren bir tatil dönemi bu.

    AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, hem Ramazan ayı hem de seçim sürecine dikkati çekerek, mart ayı üçüncü haftası itibarıyla Nevruz döneminin de başlayacağını söyledi. Antalya'da Nevruz döneminde İran'dan ciddi düzeyde misafir ağırlandığını belirten Kavaloğlu, "Bütün Türk dünyası, Türk coğrafyasını da ilgilendiren bir tatil dönemi bu.

  6. Nevruz, baharın gelişini müjdeliyor. Hemen arkasından Avrupa'daki Paskalya tatili var ve sonrasında ramazan ayının bitimi ile Ramazan Bayramımız olacak. Ramazan Bayramı'nda da eğer önceden açıklanabilirse, tatil dönemi 1 gün uzatılırsa; toplam 9 gün tatil söz konusu olacak" dedi. Antalya bölgesi ve KTTC ile birçok bölgede otellerin Ramazan Bayramı hazırlıklarına başladığını, sanatçıların sahne alacağı etkinlikler hazırlandığını anlatan Kavaloğlu, "Dolayısıyla eğer 9 günlük tatil periyodu önceden açıklanırsa, rezervasyonları da erkenden alma şansı olur.

    Nevruz, baharın gelişini müjdeliyor. Hemen arkasından Avrupa'daki Paskalya tatili var ve sonrasında ramazan ayının bitimi ile Ramazan Bayramımız olacak. Ramazan Bayramı'nda da eğer önceden açıklanabilirse, tatil dönemi 1 gün uzatılırsa; toplam 9 gün tatil söz konusu olacak" dedi. Antalya bölgesi ve KTTC ile birçok bölgede otellerin Ramazan Bayramı hazırlıklarına başladığını, sanatçıların sahne alacağı etkinlikler hazırlandığını anlatan Kavaloğlu, "Dolayısıyla eğer 9 günlük tatil periyodu önceden açıklanırsa, rezervasyonları da erkenden alma şansı olur.

  7. Seçimin de bitmiş olması ile ülkemiz insanları Ramazan Bayramlarını iyi bir tatil dönemiyle değerlendirebilir. Bu anlamda tatil döneminin uzamasının önceden açıklanmasını rica ediyoruz" diye konuştu. Geçen yıl turizm sezonunun çok geç başladığını da hatırlatan Kavaloğlu, "Bu sene Ramazan Bayramı süresinin uzayabilme ihtimali ile sanatçılı otellerin yoğunluğu da arttı. Özellikle Antalya'da ve Kuzey Kıbrıs'ta. Bu anlamda baktığımızda, sezonun erken başlamasına da sebep olacak peş peşe gelen Nevruz, Paskalya ve Ramazan Bayramı tatili.

    Seçimin de bitmiş olması ile ülkemiz insanları Ramazan Bayramlarını iyi bir tatil dönemiyle değerlendirebilir. Bu anlamda tatil döneminin uzamasının önceden açıklanmasını rica ediyoruz" diye konuştu. Geçen yıl turizm sezonunun çok geç başladığını da hatırlatan Kavaloğlu, "Bu sene Ramazan Bayramı süresinin uzayabilme ihtimali ile sanatçılı otellerin yoğunluğu da arttı. Özellikle Antalya'da ve Kuzey Kıbrıs'ta. Bu anlamda baktığımızda, sezonun erken başlamasına da sebep olacak peş peşe gelen Nevruz, Paskalya ve Ramazan Bayramı tatili.