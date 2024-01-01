Bayram Tatili Kaç Gün Olacak: Kritik Detay...

Seçimin de bitmiş olması ile ülkemiz insanları Ramazan Bayramlarını iyi bir tatil dönemiyle değerlendirebilir. Bu anlamda tatil döneminin uzamasının önceden açıklanmasını rica ediyoruz" diye konuştu. Geçen yıl turizm sezonunun çok geç başladığını da hatırlatan Kavaloğlu, "Bu sene Ramazan Bayramı süresinin uzayabilme ihtimali ile sanatçılı otellerin yoğunluğu da arttı. Özellikle Antalya'da ve Kuzey Kıbrıs'ta. Bu anlamda baktığımızda, sezonun erken başlamasına da sebep olacak peş peşe gelen Nevruz, Paskalya ve Ramazan Bayramı tatili.