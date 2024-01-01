Manisa'da Atatürk Büstüne Baltalı Saldırı

İddiaya göre Cumhur Ö. meydanda oturanlara, ?Siz puta mı tapıyorsunuz?? diye bağırıp, elindeki baltayla mermer kaidedeki Atatürk büstüne saldırdı. Mahalleli araya girip, Cumhur Ö?nün elinden baltayı aldı.