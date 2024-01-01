Manisa'da Atatürk Büstüne Baltalı Saldırı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Cumhur Ö. isimli kişi, elindeki baltayla Atatürk büstüne saldırdı. Gözaltına alınan saldırgan, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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Manisa?da bir kişi elindeki baltayla Mustafa Kemal Atatürk?ün büstüne saldırdı. Olay, dün saat 20.30 sıralarında Şehzadeler ilçesine bağlı kırsal Sancaklıiğdecik Mahallesi?nde meydana geldi.
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İddiaya göre Cumhur Ö. meydanda oturanlara, ?Siz puta mı tapıyorsunuz?? diye bağırıp, elindeki baltayla mermer kaidedeki Atatürk büstüne saldırdı. Mahalleli araya girip, Cumhur Ö?nün elinden baltayı aldı.
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Durum polise bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Cumhur Ö?yü gözaltına aldı.
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Cumhur Ö., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.