Diş Hekimi Başından Vuruldu: Eşi Ve 1 Kişi Tutuklandı
Antalya?nın Gazipaşa ilçesinde diş hekimi Mustafa Kalaycı, evinde silahla başından vurulmuş halde bulundu. Polis Kalaycı?nın gözaltına alınan eşi Ayşe Kalaycı ile Mehmet Kırıcı tutuklandı.
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İstiklal Mahallesi Rasih Kaplan Caddesi'nde bulunan apartmandaki dairede oturan Diş Hekimi Mustafa Kalaycı, 7 Ocak'ta evde tabancayla başından vurulmuş şekilde yerde yatarken bulundu.
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İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin incelemesinde Mustafa Kalaycı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Mustafa Kalaycı'nın cenazesi Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna konuldu.
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Evli ve 3 çocuk babası Mustafa Kalaycı'nın ölümüyle ilgili Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.
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Olayla ilgili 8 Mart'ta Mustafa Kalaycı'nın eşi Ayşe Kalaycı ve F.U. isimli kadın ile Mehmet Kırıcı gözaltına alındı. 3 şüpheli polis eşliğinde dün Gazipaşa Adliyesi'ne getirildi. İşlemleri geç saatlere kadar süren şüphelilerden Ayşe Kalaycı ile Mehmet Kırıcı tutuklanırken, F.U. ise serbest bırakıldı.
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Olayla ilgili soruşturmanın geniş kapsamlı sürdürüldüğü öğrenildi