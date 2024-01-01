Diş Hekimi Başından Vuruldu: Eşi Ve 1 Kişi Tutuklandı

Olayla ilgili 8 Mart'ta Mustafa Kalaycı'nın eşi Ayşe Kalaycı ve F.U. isimli kadın ile Mehmet Kırıcı gözaltına alındı. 3 şüpheli polis eşliğinde dün Gazipaşa Adliyesi'ne getirildi. İşlemleri geç saatlere kadar süren şüphelilerden Ayşe Kalaycı ile Mehmet Kırıcı tutuklanırken, F.U. ise serbest bırakıldı.