Yasa Dışı Bahisçilerin ATM Elemanlarına Operasyon: 70 Gözaltı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul, Diyarbakır ve Elazığ merkezli 11 ilde yasa dışı bahis operasyonu yapıldığını açıkladı.
-
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, yasa dışı bahisle mücadelede yeni bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.
-
İstanbul, Diyarbakır ve Elazığ merkezli Adana, Balıkesir, Bursa, Denizli, İzmir, Muğla, Konya ve Çanakkale?de gerçekleşen eş zamanlı ?Sibergöz-24? operasyonunda 70 şüpheli gözaltına alındı.
-
Gözaltına alınan şüphelilerin ATM?ler üzerinden QR kod ve cep telefonu bankacılığı yöntemiyle birden fazla yasa dışı bahis sitesiyle bağlantılı para transferine aracılık ettiği tespit edildi.
-
Şüphelilerin banka hesaplarında 600 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Operasyonda çok sayıda ruhsatsız tabanca ile nakit para ve dijital materyale el konulduğunu belirten Bakan Yerlikaya, ?Yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız.? dedi.
-