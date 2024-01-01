Yasa Dışı Bahisçilerin ATM Elemanlarına Operasyon: 70 Gözaltı

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Yerel zincir marketlerden yüzde 25 indirim kampanyası
Yerel zincir marketlerden yüzde 25 indirim kampanyası
Türkiye Bilir Gerçek Belediyecilik AK Parti'dir.
Türkiye Bilir Gerçek Belediyecilik AK Parti'dir.
Sponsorlu İçerik
TMO silosundaki patlamaya ilişkin 6 sanık hakkında dava açıldı
TMO silosundaki patlamaya ilişkin 6 sanık hakkında dava açıldı
Erdoğan: Gazze dünyanın en büyük çocuk ve kadın mezarlığına dönüştü
Erdoğan: Gazze dünyanın en büyük çocuk ve kadın mezarlığına dönüştü
DEM Parti'nin Batman'daki ihraç kararına 'faşist' tepkisi
DEM Parti'nin Batman'daki ihraç kararına 'faşist' tepkisi
Bakan Göktaş'tan Birleşmiş Milletler'de 'İsrail' protestosu
Bakan Göktaş'tan Birleşmiş Milletler'de 'İsrail' protestosu
Bakan Özhaseki'den TOKİ mağdurları açıklaması
Bakan Özhaseki'den TOKİ mağdurları açıklaması
Eylem Tok ve oğlunun iadesi için istenen belgeler tamamlandı
Eylem Tok ve oğlunun iadesi için istenen belgeler tamamlandı
Diyanet'ten 'Kütüphane kapısı öğrenciye kapalı' iddiasına açıklama
Diyanet'ten 'Kütüphane kapısı öğrenciye kapalı' iddiasına açıklama
İstanbul'da bazı memurlar mükerrer olarak sandık görevlisi yapıldı
İstanbul'da bazı memurlar mükerrer olarak sandık görevlisi yapıldı
Bakan Tunç: Seçimler yenilenirse Erdoğan bir kez daha aday olabilir
Bakan Tunç: Seçimler yenilenirse Erdoğan bir kez daha aday olabilir
Erdoğan: Gazze'de zulmü meşrulaştıranlar var
Erdoğan: Gazze'de zulmü meşrulaştıranlar var
11 ilde Sibergöz-24 operasyonu: 139 gözaltı
11 ilde Sibergöz-24 operasyonu: 139 gözaltı
Bakan Şimşek: Cari açık iyileşmeye devam ediyor
Bakan Şimşek: Cari açık iyileşmeye devam ediyor
Yunanistan'da kapıda vize uygulaması: 5 adada başlayacak
Yunanistan'da kapıda vize uygulaması: 5 adada başlayacak
Fitch: Ekonomi politikasının dayanıklı olduğuna güvenimiz arttı
Fitch: Ekonomi politikasının dayanıklı olduğuna güvenimiz arttı
YKS'ye 3 milyon 36 bin 945 aday başvurdu
YKS'ye 3 milyon 36 bin 945 aday başvurdu
'Marmara depreminin eli kulağında!' Tehlike sadece İstanbul'da değil
'Marmara depreminin eli kulağında!' Tehlike sadece İstanbul'da değil
Eski milletvekili Ahmet Çelik, kardeşi tarafından bıçaklandı
Eski milletvekili Ahmet Çelik, kardeşi tarafından bıçaklandı
Firari yazar Eylem Tok ve oğlu için iade talepnamesi
Firari yazar Eylem Tok ve oğlu için iade talepnamesi
GSS borcu olanlar dikkat! Gecikme faiz oranı belli oldu
GSS borcu olanlar dikkat! Gecikme faiz oranı belli oldu
LGS başvurularında tarih belli oldu
LGS başvurularında tarih belli oldu
MAK Danışmanlık'tan 30 büyükşehir anketi: AK Parti o illeri CHP'den alıyor
MAK Danışmanlık'tan 30 büyükşehir anketi: AK Parti o illeri CHP'den alıyor
Yeniden Refah Partisi, AK Parti'den kaç ilçe istedi?
Yeniden Refah Partisi, AK Parti'den kaç ilçe istedi?
Kredi kartı nakit avans ve taksit sayıları düşürüldü
Kredi kartı nakit avans ve taksit sayıları düşürüldü
'CHP binasında para sayma görüntüsü'ne soruşturma
'CHP binasında para sayma görüntüsü'ne soruşturma
6 ilde organize suç örgütlerine 'Mahzen' operasyonu: 54 gözaltı
6 ilde organize suç örgütlerine 'Mahzen' operasyonu: 54 gözaltı
Günlük adli para cezalarında üst limit artırıldı
Günlük adli para cezalarında üst limit artırıldı
Kandil kuryeliğine mesleki faaliyet kılıfı
Kandil kuryeliğine mesleki faaliyet kılıfı
Emekliye bayram ikramiyesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Emekliye bayram ikramiyesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Yasa Dışı Bahisçilerin ATM Elemanlarına Operasyon: 70 Gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul, Diyarbakır ve Elazığ merkezli 11 ilde yasa dışı bahis operasyonu yapıldığını açıkladı.

  1. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, yasa dışı bahisle mücadelede yeni bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

    Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, yasa dışı bahisle mücadelede yeni bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

  2. İstanbul, Diyarbakır ve Elazığ merkezli Adana, Balıkesir, Bursa, Denizli, İzmir, Muğla, Konya ve Çanakkale?de gerçekleşen eş zamanlı ?Sibergöz-24? operasyonunda 70 şüpheli gözaltına alındı.

    İstanbul, Diyarbakır ve Elazığ merkezli Adana, Balıkesir, Bursa, Denizli, İzmir, Muğla, Konya ve Çanakkale?de gerçekleşen eş zamanlı ?Sibergöz-24? operasyonunda 70 şüpheli gözaltına alındı.

  3. Gözaltına alınan şüphelilerin ATM?ler üzerinden QR kod ve cep telefonu bankacılığı yöntemiyle birden fazla yasa dışı bahis sitesiyle bağlantılı para transferine aracılık ettiği tespit edildi.

    Gözaltına alınan şüphelilerin ATM?ler üzerinden QR kod ve cep telefonu bankacılığı yöntemiyle birden fazla yasa dışı bahis sitesiyle bağlantılı para transferine aracılık ettiği tespit edildi.

  4. Şüphelilerin banka hesaplarında 600 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Operasyonda çok sayıda ruhsatsız tabanca ile nakit para ve dijital materyale el konulduğunu belirten Bakan Yerlikaya, ?Yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız.? dedi.

    Şüphelilerin banka hesaplarında 600 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Operasyonda çok sayıda ruhsatsız tabanca ile nakit para ve dijital materyale el konulduğunu belirten Bakan Yerlikaya, ?Yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız.? dedi.