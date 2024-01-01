İstanbul'da Helikopter Destekli Asayiş Denetimi

Denetimde durdurulan bir araçtaki yolcunun üst aramasında bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Polis helikopterinin havadan destek verdiği denetimde "Uzi" isimli narkotik köpeği de araçlarda arama yaptı.

KADIKÖY'DEKİ DENETİMDE ÜST ARAMASINDA UYUŞTURUCU BULUNDU Kadıköy'de yapılan denetime, Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekât ekipleri katıldı.

Narkotik köpeği "Kobe" de araçlarda narkotik araması yaptı.

Ekipler, şüphelendikleri sürücü ve yolculara üst araması yaptı.

Sürücülerin ehliyet, ruhsat ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptı.

Beyoğlu Taksim Meydanı'nda yapılan denetimlere, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.

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