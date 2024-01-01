İstanbul'da Helikopter Destekli Asayiş Denetimi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından helikopter destekli "Huzur İstanbul" denetimi gerçekleştirildi.
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde helikopter destekli "Yeditepe Huzur" denetimleri yapıldı.
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Beyoğlu Taksim Meydanı'nda yapılan denetimlere, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.
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Denetimler kapsamında, durdurulan araçlar tek tek arandı.
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Sürücülerin ehliyet, ruhsat ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptı.
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Ekipler, şüphelendikleri sürücü ve yolculara üst araması yaptı.
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Narkotik köpeği "Kobe" de araçlarda narkotik araması yaptı.
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KADIKÖY'DEKİ DENETİMDE ÜST ARAMASINDA UYUŞTURUCU BULUNDU Kadıköy'de yapılan denetime, Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekât ekipleri katıldı.
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Denetim noktasında durdurulan araçlar didik didik arandı.
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Araçlarda bulunan sürücü ve yolcuların GBT sorgusu gerçekleştirildi.
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Polis helikopterinin havadan destek verdiği denetimde "Uzi" isimli narkotik köpeği de araçlarda arama yaptı.
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Denetimde durdurulan bir araçtaki yolcunun üst aramasında bir miktar metamfetamin ele geçirildi.
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Şüpheli kelepçelenerek polis merkezine götürüldü.