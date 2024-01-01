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İstanbul'da Helikopter Destekli Asayiş Denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından helikopter destekli "Huzur İstanbul" denetimi gerçekleştirildi.

  1. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde helikopter destekli "Yeditepe Huzur" denetimleri yapıldı.

    İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde helikopter destekli "Yeditepe Huzur" denetimleri yapıldı.

  2. Beyoğlu Taksim Meydanı'nda yapılan denetimlere, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.

    Beyoğlu Taksim Meydanı'nda yapılan denetimlere, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.

  3. Denetimler kapsamında, durdurulan araçlar tek tek arandı.

    Denetimler kapsamında, durdurulan araçlar tek tek arandı.

  4. Sürücülerin ehliyet, ruhsat ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptı.

    Sürücülerin ehliyet, ruhsat ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptı.

  5. Ekipler, şüphelendikleri sürücü ve yolculara üst araması yaptı.

    Ekipler, şüphelendikleri sürücü ve yolculara üst araması yaptı.

  6. Narkotik köpeği "Kobe" de araçlarda narkotik araması yaptı.

    Narkotik köpeği "Kobe" de araçlarda narkotik araması yaptı.

  7. KADIKÖY'DEKİ DENETİMDE ÜST ARAMASINDA UYUŞTURUCU BULUNDU Kadıköy'de yapılan denetime, Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekât ekipleri katıldı.

    KADIKÖY'DEKİ DENETİMDE ÜST ARAMASINDA UYUŞTURUCU BULUNDU Kadıköy'de yapılan denetime, Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekât ekipleri katıldı.

  8. Denetim noktasında durdurulan araçlar didik didik arandı.

    Denetim noktasında durdurulan araçlar didik didik arandı.

  9. Araçlarda bulunan sürücü ve yolcuların GBT sorgusu gerçekleştirildi.

    Araçlarda bulunan sürücü ve yolcuların GBT sorgusu gerçekleştirildi.

  10. Polis helikopterinin havadan destek verdiği denetimde "Uzi" isimli narkotik köpeği de araçlarda arama yaptı.

    Polis helikopterinin havadan destek verdiği denetimde "Uzi" isimli narkotik köpeği de araçlarda arama yaptı.

  11. Denetimde durdurulan bir araçtaki yolcunun üst aramasında bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

    Denetimde durdurulan bir araçtaki yolcunun üst aramasında bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

  12. Şüpheli kelepçelenerek polis merkezine götürüldü.

    Şüpheli kelepçelenerek polis merkezine götürüldü.