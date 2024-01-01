Bağımsız Adaydan Scooterla Seçim Çalışması

Gürültü kirliliğine karşı scooter ile gezdiğini söyleyen Taşcı, 'Çankırı Belediyesi'ne bağımsız başkan adayı oldum. 21'inci yüzyılda seçim otobüsleri yerine scooterim ile seçim çalışmalarımı yürütmekteyim. Vatandaşlardan olumlu tepkiler alıyorum. Onlarda gürültü kirliliğinden aşırı rahatsızlar. Temiz enerji ve Çankırı'nın kanayan yarası trafik sorunu için kullanıyorum. Kentin en uzak noktasına bile scooterim ile gitmekteyim. 'Neden lüks araçla değil de scooter ile' diye soruyorlar. Lüks araçla da gezebilirim ama ben vatandaşın içinde scooter ile daha mutluyum. İlk projelerimden birisi de 7 yıldır yapılmayan lise kavşağının sözünü aldım gelir gelmez çalışmalara başlayacağım.' dedi.