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İşte Padişahların En Sevdiği Yemekler

Osmanlı'da padişahlar ne yerdi?

  1. Dünyaya adını duyurmayı başaran Osmanlı İmparatorluğunun padişahları, savaş politikaları dışında yemek alışkanlıkları ile de oldukça merak ediliyor. Peki sofralarında birbirinden farklı tatlar tercih eden Osmanlı padişahlarının en sevdiği yemek çeşitleri nelerdir? Hadi gelin birlikte bakalım.

    Dünyaya adını duyurmayı başaran Osmanlı İmparatorluğunun padişahları, savaş politikaları dışında yemek alışkanlıkları ile de oldukça merak ediliyor. Peki sofralarında birbirinden farklı tatlar tercih eden Osmanlı padişahlarının en sevdiği yemek çeşitleri nelerdir? Hadi gelin birlikte bakalım.

  2. Savaş, siyaset ve yemekle köklü bir imparatorluk kuran Osmanlı, pek çok alanda adını duyurduğu gibi yeme-içme konusunda da dünyaya yayılmıştır.

    Savaş, siyaset ve yemekle köklü bir imparatorluk kuran Osmanlı, pek çok alanda adını duyurduğu gibi yeme-içme konusunda da dünyaya yayılmıştır.

  3. Özellikle padişahların neler yediği ve içtiği merak edilen Osmanlı topraklarında, yemek kültürü özellikle 15. yy dan sonra şekillenmeye başlamıştır.

    Özellikle padişahların neler yediği ve içtiği merak edilen Osmanlı topraklarında, yemek kültürü özellikle 15. yy dan sonra şekillenmeye başlamıştır.

  4. Merak edilen Osmanlı saray mutfağında özellikle pirinç fazla tüketilirken bal-pekmez ve beyaz mayalı ekmekte sık tercih edilirdi.

    Merak edilen Osmanlı saray mutfağında özellikle pirinç fazla tüketilirken bal-pekmez ve beyaz mayalı ekmekte sık tercih edilirdi.

  5. İçecek olarak şerbet ve hoşafın yer aldığı sofralarda padişahlar hangi yemekleri tüketirdi? Gelin birlikte hangi padişahın ne yiyor bakalım.

    İçecek olarak şerbet ve hoşafın yer aldığı sofralarda padişahlar hangi yemekleri tüketirdi? Gelin birlikte hangi padişahın ne yiyor bakalım.

  6. FATİH SULTAN MEHMET'İN EN SEVDİĞİ YEMEK NEYDİ? Deniz ürünlerine düşkünlüğü ile bilinen Fatih Sultan Mehmet, istiridye, karides, kurutulmuş balık, yılan balığı gibi ürünleri tüketirdi. Özellikle kekikli yılan balığı sofralarına sıklıkla yer verirdi. Bunların dışında; kestaneli bulgur pilavı, kavunlu zerde, havyar, kuşbaşı etle yapılan ekşili çorba, tandır kebabı gibi çeşitli yemeklerinde sıklıkla tükettiği bilinmektedir.

    FATİH SULTAN MEHMET'İN EN SEVDİĞİ YEMEK NEYDİ? Deniz ürünlerine düşkünlüğü ile bilinen Fatih Sultan Mehmet, istiridye, karides, kurutulmuş balık, yılan balığı gibi ürünleri tüketirdi. Özellikle kekikli yılan balığı sofralarına sıklıkla yer verirdi. Bunların dışında; kestaneli bulgur pilavı, kavunlu zerde, havyar, kuşbaşı etle yapılan ekşili çorba, tandır kebabı gibi çeşitli yemeklerinde sıklıkla tükettiği bilinmektedir.

  7. SULTAN 2. ABDÜLHAMİD'İN EN SEVDİĞİ YEMEK NEYDİ? Sultan Abdül Hamit, genellikle sade yemekler tüketmeyi tercih ediyordu. Abdülhamid'in en favori yemeği bol soğanlı yumurtaydı.

    SULTAN 2. ABDÜLHAMİD'İN EN SEVDİĞİ YEMEK NEYDİ? Sultan Abdül Hamit, genellikle sade yemekler tüketmeyi tercih ediyordu. Abdülhamid'in en favori yemeği bol soğanlı yumurtaydı.

  8. SULTAN ABDÜL AZİZ'İN EN SEVDİĞİ YEMEK NEYDİ? İmparatoriçe Eugenie, ziyarete gelen Abdülaziz'e bir yemek yaptırır. Aşçısına közlenmiş patlıcanlı ve beşamel soslu üzerine de et dökmesini ister. Yemeği tadan Abdülaziz o kadar çok beğenir ki adı "Hünkar Beğendi" olarak kalır.

    SULTAN ABDÜL AZİZ'İN EN SEVDİĞİ YEMEK NEYDİ? İmparatoriçe Eugenie, ziyarete gelen Abdülaziz'e bir yemek yaptırır. Aşçısına közlenmiş patlıcanlı ve beşamel soslu üzerine de et dökmesini ister. Yemeği tadan Abdülaziz o kadar çok beğenir ki adı "Hünkar Beğendi" olarak kalır.

  9. SULTAN II. MAHMUD'UN EN SEVDİĞİ YEMEK NEYDİ? 31 yıl tahtta kalan bu 2. Mahmut'un en sevdiği yemek, "Ballı Mahmudiye" dir.

    SULTAN II. MAHMUD'UN EN SEVDİĞİ YEMEK NEYDİ? 31 yıl tahtta kalan bu 2. Mahmut'un en sevdiği yemek, "Ballı Mahmudiye" dir.