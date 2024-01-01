Evde Ramazan Pidesi Nasıl Yapılır?
Adım adım Ramazan pidesi tarifi
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Ramazan?ın en sevilen lezzetlerinden biri olan Ramazan pidesi malzemelere ve yapılış aşamalarına dikkat edilerek kolayca hazırlanabilir. Ev ortamında yapmak isteyenler için Ramazan pidesi tarifini derledik.
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MALZEMELER
- 3 su bardağı un - 1 su bardağı su - 2 yemek kaşığı ılık su - 1 tatlı kaşığı tuz - 1 yemek kaşığı kuru maya - 1 yemek kaşığı şeker - 3 yemek kaşığı sıvı yağ - Üzeri için; çörek otu veya susam, yoğurt ve yumurta
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RAMAZAN PİDESİ YAPILIŞI Maya, 2 yemek kaşığı ılık su ve şekeri derin bir kap içerisinde karıştırın. Daha sonra üzerine diğer malzemeleri ve kalan suyu ekledikten sonra iyice yoğurun. Mayalanması için 1 saat bekleyin. Un serdiğiniz tezgâhın üzerinde açtığınız hamurun üzerine süt, yağ ve yumurta karışımını sürün.
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Ellerinizi hafifi ıslatıp dış kısmından yuvarlak yapacak şekilde bastırın. Tepsiye yağlı kağıt serip 20 dakika da bu şekilde mayalanmasını bekleyin. 200 derecede üzeri kızaracak kadar pişirin.