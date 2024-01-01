Evde Ramazan Pidesi Nasıl Yapılır?

RAMAZAN PİDESİ YAPILIŞI Maya, 2 yemek kaşığı ılık su ve şekeri derin bir kap içerisinde karıştırın. Daha sonra üzerine diğer malzemeleri ve kalan suyu ekledikten sonra iyice yoğurun. Mayalanması için 1 saat bekleyin. Un serdiğiniz tezgâhın üzerinde açtığınız hamurun üzerine süt, yağ ve yumurta karışımını sürün.