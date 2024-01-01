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Evde Ramazan Pidesi Nasıl Yapılır?

Adım adım Ramazan pidesi tarifi

  1. Ramazan?ın en sevilen lezzetlerinden biri olan Ramazan pidesi malzemelere ve yapılış aşamalarına dikkat edilerek kolayca hazırlanabilir. Ev ortamında yapmak isteyenler için Ramazan pidesi tarifini derledik.

    Ramazan?ın en sevilen lezzetlerinden biri olan Ramazan pidesi malzemelere ve yapılış aşamalarına dikkat edilerek kolayca hazırlanabilir. Ev ortamında yapmak isteyenler için Ramazan pidesi tarifini derledik.

  2. MALZEMELER <br> - 3 su bardağı un - 1 su bardağı su - 2 yemek kaşığı ılık su - 1 tatlı kaşığı tuz - 1 yemek kaşığı kuru maya - 1 yemek kaşığı şeker - 3 yemek kaşığı sıvı yağ - Üzeri için; çörek otu veya susam, yoğurt ve yumurta

    MALZEMELER
    - 3 su bardağı un - 1 su bardağı su - 2 yemek kaşığı ılık su - 1 tatlı kaşığı tuz - 1 yemek kaşığı kuru maya - 1 yemek kaşığı şeker - 3 yemek kaşığı sıvı yağ - Üzeri için; çörek otu veya susam, yoğurt ve yumurta

  3. RAMAZAN PİDESİ YAPILIŞI Maya, 2 yemek kaşığı ılık su ve şekeri derin bir kap içerisinde karıştırın. Daha sonra üzerine diğer malzemeleri ve kalan suyu ekledikten sonra iyice yoğurun. Mayalanması için 1 saat bekleyin. Un serdiğiniz tezgâhın üzerinde açtığınız hamurun üzerine süt, yağ ve yumurta karışımını sürün.

    RAMAZAN PİDESİ YAPILIŞI Maya, 2 yemek kaşığı ılık su ve şekeri derin bir kap içerisinde karıştırın. Daha sonra üzerine diğer malzemeleri ve kalan suyu ekledikten sonra iyice yoğurun. Mayalanması için 1 saat bekleyin. Un serdiğiniz tezgâhın üzerinde açtığınız hamurun üzerine süt, yağ ve yumurta karışımını sürün.

  4. Ellerinizi hafifi ıslatıp dış kısmından yuvarlak yapacak şekilde bastırın. Tepsiye yağlı kağıt serip 20 dakika da bu şekilde mayalanmasını bekleyin. 200 derecede üzeri kızaracak kadar pişirin.

    Ellerinizi hafifi ıslatıp dış kısmından yuvarlak yapacak şekilde bastırın. Tepsiye yağlı kağıt serip 20 dakika da bu şekilde mayalanmasını bekleyin. 200 derecede üzeri kızaracak kadar pişirin.