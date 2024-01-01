Otobüste Yaşlı Çifti Döven Okul Müdürü: Babalık Refleksiyle Oldu

''KİMSEYİ DARBEDECEK DURUMDA DEĞİLİZ'' Müşteki sanık Hamdiye Polat ise şöyle konuştu: "Olay günü eşim ile birlikte hastanede muayene olduktan sonra otobüse bindiğimizde engelli koltuğunda daha öncesinde tanımadığımız İsmet Turan ve oğlunu gördük. Eşim engelli olduğunu ve koltuğa oturmak istediğini söyledi. O sırada bir anda Turan bize 'Hayır, biz de engelliyiz, biz oturmak istiyoruz' dedi. Bunun üzerine tartışma yaşandı.