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Star Wars Yıldızı 10 Aydır Akıl Hastanesinde!

Bir dönemin fenomen yapımlarından biri olan Star Wars serisi ile adını duyurmayı başaran Jake Lloyd, lise yıllarından başlayan ruhsal sorun nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

  1. Bir dönemin fenomen yapımlarından biri olan Star Wars serisi ile adını duyurmayı başaran Jake Lloyd, lise yıllarından başlayan ruhsal sorun nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 10 aydır tedavi görüldüğü söylenen Star Wars'un çocuk yıldızı merak ediliyor.

    Bir dönemin fenomen yapımlarından biri olan Star Wars serisi ile adını duyurmayı başaran Jake Lloyd, lise yıllarından başlayan ruhsal sorun nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 10 aydır tedavi görüldüğü söylenen Star Wars'un çocuk yıldızı merak ediliyor.

  2. Sinema dünyasına adını altın harflerle yazdıran Star Wars serisi, oyuncularıyla da dikkat çekiyor.

    Sinema dünyasına adını altın harflerle yazdıran Star Wars serisi, oyuncularıyla da dikkat çekiyor.

  3. Natalie Portman, Harrison Ford, Ewan McGregor gibi dikkat çeken oyuncuların yanında birde o dönemin dikkat çeken çocuk yıldızı Jake Lloyd var.

    Natalie Portman, Harrison Ford, Ewan McGregor gibi dikkat çeken oyuncuların yanında birde o dönemin dikkat çeken çocuk yıldızı Jake Lloyd var.

  4. Star Wars'tan sonra ekran önünde yer almayan ve merak edilen oyuncu hakkında çarpıcı bir gerçek basına yansımıştı.

    Star Wars'tan sonra ekran önünde yer almayan ve merak edilen oyuncu hakkında çarpıcı bir gerçek basına yansımıştı.

  5. Çocuk oyuncu Jake Lloyd'un geçtiğimiz yıllarda şizofreni hastası olduğu ve tedavi gördüğü biliniyordu.

    Çocuk oyuncu Jake Lloyd'un geçtiğimiz yıllarda şizofreni hastası olduğu ve tedavi gördüğü biliniyordu.

  6. Hatalığıyla ilgili detayları ünlü çocuk yıldızının annesi, anlattı.

    Hatalığıyla ilgili detayları ünlü çocuk yıldızının annesi, anlattı.

  7. Şu anda 35 yaşında olan Lloyd, 1999'da vizyona giren filmde Liam Neeson ve Ewan McGregor'la birlikte rol aldığında henüz 10 yaşındaydı.

    Şu anda 35 yaşında olan Lloyd, 1999'da vizyona giren filmde Liam Neeson ve Ewan McGregor'la birlikte rol aldığında henüz 10 yaşındaydı.

  8. ŞİZOFRENİ TEŞHİSİ KONULDU

    ŞİZOFRENİ TEŞHİSİ KONULDU

  9. Ancak filmden sonra oyuncuya paranoid şizofreni teşhisi konuldu ve bu hastalıkla yıllarca mücadele etti.

    Ancak filmden sonra oyuncuya paranoid şizofreni teşhisi konuldu ve bu hastalıkla yıllarca mücadele etti.

  10. Lloyd'un annesi Lisa, oğlunun Star Wars serisine dahil olmasının onun sağlığını etkilemediğini ve baba tarafında bu durumla ilgili bir geçmişe sahip olunduğunu belirtiyor.

    Lloyd'un annesi Lisa, oğlunun Star Wars serisine dahil olmasının onun sağlığını etkilemediğini ve baba tarafında bu durumla ilgili bir geçmişe sahip olunduğunu belirtiyor.

  11. Lisa Lloyd, "Jake lisede bazı sorunlar yaşamaya başladı. Bu gerçeklikte mi, yoksa farklı bir gerçeklikte mi olduğunu bilmiyordu" diyerek genç oyuncunun ilk ne zaman sorunlar yaşadığını anlatıyor.

    Lisa Lloyd, "Jake lisede bazı sorunlar yaşamaya başladı. Bu gerçeklikte mi, yoksa farklı bir gerçeklikte mi olduğunu bilmiyordu" diyerek genç oyuncunun ilk ne zaman sorunlar yaşadığını anlatıyor.

  12. İlk tepkiyi ünlü bir fast food markasından hamburger almaya giderken yaşadığını belirten annesi, 2008 yılında şizofreni teşhisi aldığını belirtti.

    İlk tepkiyi ünlü bir fast food markasından hamburger almaya giderken yaşadığını belirten annesi, 2008 yılında şizofreni teşhisi aldığını belirtti.

  13. Yapılan değerlendirme sonucunda 18 aylık bir tedavi için hastaneye yatırıldığı belirtilen Loyd'un eskisine göre daha sosyal ve dışa açık biri haline gelmeye başladığı belirtildi.

    Yapılan değerlendirme sonucunda 18 aylık bir tedavi için hastaneye yatırıldığı belirtilen Loyd'un eskisine göre daha sosyal ve dışa açık biri haline gelmeye başladığı belirtildi.

  14. Şuan tedavisinin 10. ayında olan oyuncu Lisa Lloyd, "İnsanlarla daha iyi iletişim kuruyor ve biraz daha sosyalleşiyor, bu gerçekten güzel.

    Şuan tedavisinin 10. ayında olan oyuncu Lisa Lloyd, "İnsanlarla daha iyi iletişim kuruyor ve biraz daha sosyalleşiyor, bu gerçekten güzel.

  15. Bu eski Jake'i geri almak gibi bir şey çünkü şizofren olana kadar her zaman inanılmaz derecede sosyaldi" diyerek ünlü ismin son durumunu anlatıyor.

    Bu eski Jake'i geri almak gibi bir şey çünkü şizofren olana kadar her zaman inanılmaz derecede sosyaldi" diyerek ünlü ismin son durumunu anlatıyor.