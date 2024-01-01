Bahar Dizisinin Rengin'i Eski Hali İle Şaşırttı!
Merak edilen ve sevilen oyuncu Ecem Özkaya'nın eski halleri hayranları tarafından merak edildi. İşte Bahar dizisinin Rengin'i Ecem Özkaya'nın eski hali...
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Gönül Dağı dizisinde oyunculuğu ile hafızalara kazınan Ecem Özkaya şimdilerde Bahar dizisinde Rengin karakteri ile boy gösteriyor. Merak edilen ve sevilen oyuncu Ecem Özkaya'nın eski halleri hayranları tarafından merak edildi. İşte Bahar dizisinin Rengin'i Ecem Özkaya'nın eski hali...
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Hayat Şarkısı dizisi ile çıkış yapan ve hayran kitlesini Gönül Dağı dizisinde oynadığı rolü ile genişleten Ecem Özkaya şimdilerde Bahar dizisinde Rengin karakteriyle boy gösteriyor.
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Düzgün fiziği ve güzelliği ile merak edilen başarılı oyuncu hayranları tarafından pek çok defa aratılıyor.
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Son olarak eski halleri hali dikkat çeken Ecem Özkaya, yıllar içindeki değişimiyle sosyal medyaya damga vurdu.
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Eski yıllardaki halini gören kullanıcılar oyuncuya, "Estetiklerle çok farklı birine dönüşmüş", "Değişmiş bayağı", "Tanıyamadım", "Her geçen gün daha güzel olmuş" gibi yorumlarda bulundu.
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İşte başarılı oyuncunun eski halleri;
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