Şehirlerin İlginç Ramazan Adetleri!

HELESA Sinop'a özgü "helesa" ya da "sellime çıkma" çıkma olarak bilinen geleneğin tam ne zaman başladığı bilinmese bile günümüzde hâlâ etkisini sürdürüyor. Ramazan'ın ikini yarısı sellime çıkan gençler, ellerinde maket kayık, fener ve mumlarla maniler söyleyip mahalleleri geziyor ve bahşiş topluyorlar.