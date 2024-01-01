Şehirlerin İlginç Ramazan Adetleri!
Çok az insan bunları biliyor
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Müslüman alemi için en önemli aylardan olan Ramazan, farklı kültürlerde kendilerine has şekillerde coşkuyla karşılanıyor.
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Ramazan'ın vazgeçilmezi olan geniş iftar sofralarının yanı sıra farklı şehirler, kendilerine özgü eğlencelerle Ramazan'ı karşılıyor.
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SELE SEPET GELENEĞİ Samsun'un Bafra ilçesinde çocuklar ve hatta yetişkinler, "sele sepet" adını verdikleri fenerlerle evleri dolaşıp bahşiş topluyor. Bu eğlence Ramazan'ın 14'ünü 15'ine bağlayan gece yapılıyor.
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RAMAZAN KAHKESİ Gaziantep yöresinde her Ramazan, Ramazan'a özel bir lezzet olan Ramazan kahkesi fırınlardaki yerini alıyor.
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ORUCA DİREK VURMA Konya'da çocukların sabah başladıkları orucu öğlen açmalarına "oruca direk vurma" deniyor.
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MELEDE ATEŞİ Siirt'te Ramazan'ın ilk günü melede ateşi denen bir ateş yakılır, çocuklar ve gençler bu ateşin etrafında sohbet eder, keyifli saatler geçirir. Bu uygulamayla çocuklara ve gençlere ramazan ayını sevdirmek amaçlanıyor.
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KÜPECİK GELENEĞİ Kütahya'da Ramazan akşamlarında çocuklar küpecik manisini okuyarak kapı kapı dolaşıyor ve bahşiş topluyorlar.
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HELESA Sinop'a özgü "helesa" ya da "sellime çıkma" çıkma olarak bilinen geleneğin tam ne zaman başladığı bilinmese bile günümüzde hâlâ etkisini sürdürüyor. Ramazan'ın ikini yarısı sellime çıkan gençler, ellerinde maket kayık, fener ve mumlarla maniler söyleyip mahalleleri geziyor ve bahşiş topluyorlar.
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AMASYA BANDOSU Amasya'da 1860'lı yıllarda başlayan gelenek hâlâ devam ediyor. Amasyalılar iftar ve sahuru belediye bandosunun çaldığı parçalar eşliğinde yapıyor.
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1001 HATİM GELENEĞİ Erzurum'da her Ramazan 1001 tane hatim okuma geleneği günümüzde de devam ediyor.
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KARADENİZ İMECESİ Özellikle Doğu Karadeniz'de Ramazan hazırlıkları imece usulü yapılıyor. Ramazan'a 10 gün kala kadınlar toplanır ve hep birlikte erişte, yufka, silor gibi ürünler yaparlar, böylece Ramazan'ın paylaşmak olduğunu hatırlatırlar.
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HACİVAT KARAGÖZ Bursa'da Ramazan akşamları, Hacivat Karagöz oyunlarıyla şenleniyor.