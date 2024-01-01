Orucu Hurma Ya Da Zeytin İle Açmanın Faydaları Nelerdir?

Ramazan ayında uzmanlar en kritik zamanın iftar süreci olduğunu vurguluyor. Uzun süreli açlık sonrası organların besinle ilk buluşacağı iftarda tüketilen besinler bu yüzden oldukça önemlidir. Asrılar yıl önce Peygamber Efendimiz (sav) iftarın hurma ile açılmasını tavsiye etmiş. Vücudun hem doğal şekere hem de güçlü bir lif kaynağına ihtiyacı olduğunu vurgulayan Peygamber Efendimiz (sav)'in bu tavsiyesi bugün bilim insanları tarafından da şiddetle tavsiye edilir. Bazı bilim insanları da hurma yerine alternatif olarak zeytini de önerir. Orucu hurma ya da zeytin ile açmanın faydaları nelerdir?