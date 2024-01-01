Başkan Aktaş'tan 3.500.000 Metrekare Yeni Yeşil Alan Sözü

Şehrin dört bir yanında milyonlarca metrekare park

Bursa'nın yeşili ve mavisinin uyumuyla bir başka güzel olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, Kaynağını Uludağ'dan alıp Bursa ovasına doğru süzülen derelerin şehrin en önemli hazinelerinden olduğunu söyledi. Bu hazinelerin çevresini yeşille donatarak, şehir insanının nefes alacağı, sağlık ve huzur bulacağı bir hale geleceği koridorlarla Bursa'da 'yeşil mavi bir ağ' oluşturacaklarını anlattı. Başkan Aktaş, ?Ayvalıdere, Nilüfer Çayı, Cilimboz Deresi, Gökdere, Balıklıdere, Hacıvat Deresi güzergahlarında oluşturacağımız yeşil alanlarda yürüyüş ve bisiklet yolları, dinlenme alanları, peyzaj düzenlemeleriyle vatandaşlarımız yeşil ve mavinin bu eşsiz güzelliğini şehrimizin dört bir yanında yaşayacak. Şehrimizin bütününe yaydığımız bu yeşil ağı, yine şehir bütününe yayacağımız tematik parklarımız, bölge parklarımız ve yeşil alan düzenlemeleriyle bütünleştirerek yeşili günlük yaşamın bir parçasına dönüştürüyoruz. Parklarımızı afet durumlarında kullanılmak üzere deprem parkı altyapısına kavuşturuyoruz. Şehrimizin dört bir yanında milyonlarca metrekare park projelerimizi hayata geçiriyoruz' dedi.