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Aci Ailesinin Acı Kaderi!

Oğuz Murat Aci?nin kuzeni benzer kazada öldü

  1. Türkiye?nin konuştuğu kazada, annesi yazar Eylem Tok tarafından ABD?ye kaçırılan T.C?nin ölümüne neden olduğu Oğuz Murat Aci?nin kuzeni Anıl Aci, Silivri?de benzer bir kazada yaşamını yitirdi.

    Türkiye?nin konuştuğu kazada, annesi yazar Eylem Tok tarafından ABD?ye kaçırılan T.C?nin ölümüne neden olduğu Oğuz Murat Aci?nin kuzeni Anıl Aci, Silivri?de benzer bir kazada yaşamını yitirdi.

  2. Kaza, 11 Mart günü Silivri?de meydana geldi. Soner Aci idaresindeki 34 VGS 69 plakalı otomobil arızalandı. Bunun üzerine Aci, otomobilini emniyet şeridine çekti ve araçtaki Anıl Aci ile birlikte arızayı kontrol etmek için aşağı indi. Soner ve Anıl Aci, araçtaki arızayı kontrol ederken Sait İ. idaresindeki 34 ET 4116 plakalı kamyonet kendilerine çarptı.

    Kaza, 11 Mart günü Silivri?de meydana geldi. Soner Aci idaresindeki 34 VGS 69 plakalı otomobil arızalandı. Bunun üzerine Aci, otomobilini emniyet şeridine çekti ve araçtaki Anıl Aci ile birlikte arızayı kontrol etmek için aşağı indi. Soner ve Anıl Aci, araçtaki arızayı kontrol ederken Sait İ. idaresindeki 34 ET 4116 plakalı kamyonet kendilerine çarptı.

  3. Kazayı gören diğer sürücüler jandarma ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Anıl Aci?nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Aci?nin cenazesi savcının olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu?na kaldırıldı.

    Kazayı gören diğer sürücüler jandarma ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Anıl Aci?nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Aci?nin cenazesi savcının olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu?na kaldırıldı.

  4. KAMYONET ŞOFÖRÜ: RÜZGARIN ETKİSİYLE SAVRULDUM Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Sait İ. verdiği ilk ifadede kamyonetin rüzgar nedeniyle savrulduğunu, direksiyon hakimiyetini sağlayamayınca emniyet şeridine girdiğini söylediği öğrenildi.

    KAMYONET ŞOFÖRÜ: RÜZGARIN ETKİSİYLE SAVRULDUM Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Sait İ. verdiği ilk ifadede kamyonetin rüzgar nedeniyle savrulduğunu, direksiyon hakimiyetini sağlayamayınca emniyet şeridine girdiğini söylediği öğrenildi.

  5. OĞUZ MURAT ACİ?NİN KUZENİ Kazada yaşamını yitiren Anıl Aci?nın, geçtiğimiz günlerde Eyüpsultan ilçesinde arızalanan ATV model motorun arızasını kontrol ederken 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü T.C?nin çarpmasıyla yaşamını yitiren Oğuz Aci?nın kuzeni olduğu ortaya çıktı.

    OĞUZ MURAT ACİ?NİN KUZENİ Kazada yaşamını yitiren Anıl Aci?nın, geçtiğimiz günlerde Eyüpsultan ilçesinde arızalanan ATV model motorun arızasını kontrol ederken 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü T.C?nin çarpmasıyla yaşamını yitiren Oğuz Aci?nın kuzeni olduğu ortaya çıktı.