İstiklal Caddesi'nde keşfedilen 130 yıllık gizemli tünel

Öte yandan barok ve ampir süslemelerin yoğun olarak kullanıldığı Rumeli Han'da 1990'lardan sonra tiyatro ve konser salonları, sanatçı atölyeleri ve kafeler açıldı. Şu an restorasyon çalışmalarının devam ettiği handa yakın tarihte keşfedilen tünel, ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi. Çalışmaların devam ettiği handaki gizemli tünelin, kültür-sanat faaliyetlerinde kullanılması planlanıyor.