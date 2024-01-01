İstiklal Caddesi'nde Keşfedilen 130 Yıllık Gizemli Tünel
İstiklal Caddesi'nde keşfedilen 130 yıllık gizemli tünel
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Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'nin üzerinde bulunan Rumeli Han, 1894 yılında Sarıcazade Ragıp Paşa tarafından inşa ettirildi. Aynı caddede 2 han daha yaptıran Sultan 2. Abdülhamid'in başmabeyincisi Sarıcazade Ragıp Paşa, yaptırdığı üç hana Osmanlı Cihan Devleti'nin yayıldığı, üç kıtanın ismini verdi.
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Rumeli, Anadolu ve Afrika Han'larının altında bulunan gizli tünellerle birbirine bağlandığı rivayet edilirken, geçmişte halk arasına karışmak istemeyen soylu ve zengin kişilerin binalar arasında geçiş yapmak için tüneli kullandıkları iddia ediliyor.
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Rumeli Han'ın 2017 yılında başlayan restorasyonu sırasında altındaki gizli tünel keşfedildi.
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Tünel, Anıtlar Yüksek Kurulu'nun 14 Temmuz 1978 tarih ve 10538 sayılı kararıyla korunması gereken eski eser olarak tescil edildi. Neoklasik biçimde bir yapı olan Rumeli Han'ın, cadde tarafındaki ana giriş kapısında eklektik tarz bulunuyor.
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Öte yandan barok ve ampir süslemelerin yoğun olarak kullanıldığı Rumeli Han'da 1990'lardan sonra tiyatro ve konser salonları, sanatçı atölyeleri ve kafeler açıldı. Şu an restorasyon çalışmalarının devam ettiği handa yakın tarihte keşfedilen tünel, ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi. Çalışmaların devam ettiği handaki gizemli tünelin, kültür-sanat faaliyetlerinde kullanılması planlanıyor.