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Başkan Aktaş, 'Raylı Sistem Hattı 89 Kilometreye Çıkacak'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, toplam 57 kilometrelik raylı sistem ağına yeni dönemde 32 kilometre daha ilave ederek 89 kilometreye çıkartacaklarını belirtti.

  1. Başkan Aktaş, ?Raylı sistem hattı 89 kilometreye çıkacak? BURSA ? Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, toplam 57 kilometrelik raylı sistem ağına yeni dönemde 32 kilometre daha ilave ederek 89 kilometreye çıkartacaklarını belirterek, ?Üniversite-Görükle-Kurtuluş Hattı ile üniversiteden Görükle merkeze raylı sistemle erişimi sağlıyoruz. Kuzey güney yönünde olma özelliğiyle ilk olan Çalı-Demirtaş metro hattına da önümüzdeki dönem başlıyoruz? dedi.

    Başkan Aktaş, ?Raylı sistem hattı 89 kilometreye çıkacak? BURSA ? Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, toplam 57 kilometrelik raylı sistem ağına yeni dönemde 32 kilometre daha ilave ederek 89 kilometreye çıkartacaklarını belirterek, ?Üniversite-Görükle-Kurtuluş Hattı ile üniversiteden Görükle merkeze raylı sistemle erişimi sağlıyoruz. Kuzey güney yönünde olma özelliğiyle ilk olan Çalı-Demirtaş metro hattına da önümüzdeki dönem başlıyoruz? dedi.

  2. Emek-Şehir Hastanesi hattı<br> ?Bursa için şimdi dönüşüm zamanı? diyerek yeni döneme dair projelerini açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, raylı sistemlerin günümüzde şehir içi ulaşım meselesinin çözümü için önemli rol oynadığını söyledi. Mevcutta Kestel?den başlayıp Acemler?e kadar gelen ve buradan iki hatta ayrılıp batıda üniversiteye, kuzeyde Emek istasyonuna kadar uzanan hat ile birlikte Bursa?da toplam 57 kilometrelik raylı sistemin vatandaşlara hizmet verdiğini belirten Başkan Alinur Aktaş, ?Bursaray hattımızda yaptığımız sinyalizasyon optimizasyonuyla hattın kapasitesini yüzde 60 artırdık. Bu açıdan baktığımızda mevcut hattımıza yaklaşık 25 kilometrelik yeni bir hattın taşıdığı kadar kapasite ilavesi yapmış olduk. Geçtiğimiz dönemde 9 kilometrelik Kent Meydanı-Terminal arasındaki tramvay hattımızı işletmeye alarak çehresini kentsel dönüşümle değiştirmeye başladığımız İstanbul Caddesi?ni raylı sistem taşımacılığıyla buluşturduk. Yapımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından devam eden 4.6 kilometrelik Emek-Şehir Hastanesi uzatma hattının ilk istasyonunu hizmete alıyoruz. Bu hatla raylı sistem ağımızı Yüksek Hızlı Tren Bursa garı ve Şehir Hastanesi ile buluşturuyoruz? dedi.

    Emek-Şehir Hastanesi hattı
    ?Bursa için şimdi dönüşüm zamanı? diyerek yeni döneme dair projelerini açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, raylı sistemlerin günümüzde şehir içi ulaşım meselesinin çözümü için önemli rol oynadığını söyledi. Mevcutta Kestel?den başlayıp Acemler?e kadar gelen ve buradan iki hatta ayrılıp batıda üniversiteye, kuzeyde Emek istasyonuna kadar uzanan hat ile birlikte Bursa?da toplam 57 kilometrelik raylı sistemin vatandaşlara hizmet verdiğini belirten Başkan Alinur Aktaş, ?Bursaray hattımızda yaptığımız sinyalizasyon optimizasyonuyla hattın kapasitesini yüzde 60 artırdık. Bu açıdan baktığımızda mevcut hattımıza yaklaşık 25 kilometrelik yeni bir hattın taşıdığı kadar kapasite ilavesi yapmış olduk. Geçtiğimiz dönemde 9 kilometrelik Kent Meydanı-Terminal arasındaki tramvay hattımızı işletmeye alarak çehresini kentsel dönüşümle değiştirmeye başladığımız İstanbul Caddesi?ni raylı sistem taşımacılığıyla buluşturduk. Yapımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından devam eden 4.6 kilometrelik Emek-Şehir Hastanesi uzatma hattının ilk istasyonunu hizmete alıyoruz. Bu hatla raylı sistem ağımızı Yüksek Hızlı Tren Bursa garı ve Şehir Hastanesi ile buluşturuyoruz? dedi.

  3. Üniversite-Görükle-Kurtuluş hattı<br> Önümüzdeki dönemde tamamlamayı planladıkları uzatma hattı olan Üniversite-Görükle-Kurtuluş hattında çalışmaların başladığını ifade eden Başkan Aktaş, ?5.4 kilometre uzunluğa sahip ve 3 istasyondan oluşan bu hatla üniversiteden Görükle merkeze raylı sistemle erişimi sağlıyoruz. Ayrıca Kurtuluş bölgesindeki gelişen yerleşim alanlarını metro ile buluşturuyoruz? diye konuştu.

    Üniversite-Görükle-Kurtuluş hattı
    Önümüzdeki dönemde tamamlamayı planladıkları uzatma hattı olan Üniversite-Görükle-Kurtuluş hattında çalışmaların başladığını ifade eden Başkan Aktaş, ?5.4 kilometre uzunluğa sahip ve 3 istasyondan oluşan bu hatla üniversiteden Görükle merkeze raylı sistemle erişimi sağlıyoruz. Ayrıca Kurtuluş bölgesindeki gelişen yerleşim alanlarını metro ile buluşturuyoruz? diye konuştu.

  4. Çalı-Demirtaş hattı<br> 2035 yılı Ulaşım Master Planı?nda yer alan Çalı-Demirtaş metro hattına da önümüzdeki dönemde başlayacaklarını dile getiren Başkan Aktaş, ?Kuzey-güney yönünde ilk olma özelliği taşıyan, 22 kilometre uzunluğuyla toplam 16 istasyondan oluşan hattımız, sanayisi ve yoğun nüfusu olan Çalı bölgesinden başlayarak, Beşevler, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Yunuseli üzerinden Bursa Terminali?ne ulaşacak. Yine sanayi ve yoğun nüfus barındıran Demirtaş?a hızlı ve konforlu bir şekilde erişimi sağlayacak. Tüm bu çalışmalarımızla birlikte önümüzdeki dönem sonunda toplam raylı sistem hattımızı 89 kilometreye ulaştırarak, toplu taşımada önemli bir dönüşümü gerçekleştireceğiz. Bizler dersimize çalıştık. Ayaklar üzerine basan projeleri hayata geçireceğiz? dedi.

    Çalı-Demirtaş hattı
    2035 yılı Ulaşım Master Planı?nda yer alan Çalı-Demirtaş metro hattına da önümüzdeki dönemde başlayacaklarını dile getiren Başkan Aktaş, ?Kuzey-güney yönünde ilk olma özelliği taşıyan, 22 kilometre uzunluğuyla toplam 16 istasyondan oluşan hattımız, sanayisi ve yoğun nüfusu olan Çalı bölgesinden başlayarak, Beşevler, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Yunuseli üzerinden Bursa Terminali?ne ulaşacak. Yine sanayi ve yoğun nüfus barındıran Demirtaş?a hızlı ve konforlu bir şekilde erişimi sağlayacak. Tüm bu çalışmalarımızla birlikte önümüzdeki dönem sonunda toplam raylı sistem hattımızı 89 kilometreye ulaştırarak, toplu taşımada önemli bir dönüşümü gerçekleştireceğiz. Bizler dersimize çalıştık. Ayaklar üzerine basan projeleri hayata geçireceğiz? dedi.