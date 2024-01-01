Başkan Aktaş, 'Raylı Sistem Hattı 89 Kilometreye Çıkacak'

Emek-Şehir Hastanesi hattı

?Bursa için şimdi dönüşüm zamanı? diyerek yeni döneme dair projelerini açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, raylı sistemlerin günümüzde şehir içi ulaşım meselesinin çözümü için önemli rol oynadığını söyledi. Mevcutta Kestel?den başlayıp Acemler?e kadar gelen ve buradan iki hatta ayrılıp batıda üniversiteye, kuzeyde Emek istasyonuna kadar uzanan hat ile birlikte Bursa?da toplam 57 kilometrelik raylı sistemin vatandaşlara hizmet verdiğini belirten Başkan Alinur Aktaş, ?Bursaray hattımızda yaptığımız sinyalizasyon optimizasyonuyla hattın kapasitesini yüzde 60 artırdık. Bu açıdan baktığımızda mevcut hattımıza yaklaşık 25 kilometrelik yeni bir hattın taşıdığı kadar kapasite ilavesi yapmış olduk. Geçtiğimiz dönemde 9 kilometrelik Kent Meydanı-Terminal arasındaki tramvay hattımızı işletmeye alarak çehresini kentsel dönüşümle değiştirmeye başladığımız İstanbul Caddesi?ni raylı sistem taşımacılığıyla buluşturduk. Yapımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından devam eden 4.6 kilometrelik Emek-Şehir Hastanesi uzatma hattının ilk istasyonunu hizmete alıyoruz. Bu hatla raylı sistem ağımızı Yüksek Hızlı Tren Bursa garı ve Şehir Hastanesi ile buluşturuyoruz? dedi.