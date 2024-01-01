Sahurda Yalnızca Su Mu İçiyorsunuz?

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
MEB'in Türkçe Dört Beceri Sınavı uluslararası geçerliliğe kavuştu
MEB'in Türkçe Dört Beceri Sınavı uluslararası geçerliliğe kavuştu
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
Sponsorlu İçerik
Yurt dışı yükseköğretim kurumlarına kayıtta YKS puan şartı geldi
Yurt dışı yükseköğretim kurumlarına kayıtta YKS puan şartı geldi
Bakan Bolat'tan 'milli gelir' vurgusu: 1 trilyon 119 milyar dolara çıktı
Bakan Bolat'tan 'milli gelir' vurgusu: 1 trilyon 119 milyar dolara çıktı
AJet'ten 299 liraya yurt içi indirimli bilet kampanyası
AJet'ten 299 liraya yurt içi indirimli bilet kampanyası
Et fiyatları için kötü haberi açıkladılar
Et fiyatları için kötü haberi açıkladılar
Bakan Şimşek: Ülke tarihinin en yüksek Euro ihracı gerçekleşti
Bakan Şimşek: Ülke tarihinin en yüksek Euro ihracı gerçekleşti
Altına talep patladı, Darphane çift vardiyaya geçti
Altına talep patladı, Darphane çift vardiyaya geçti
Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
Kredi kartlı işlemlerde yeni rekor
Kredi kartlı işlemlerde yeni rekor
Merkez Bankası anketi açıklandı: İşte dolar, enflasyon ve faiz beklentisi
Merkez Bankası anketi açıklandı: İşte dolar, enflasyon ve faiz beklentisi
Bakan Yerlikaya'ya soruldu: Bu kadar çok FETÖ'cü hala ortalıkta mı?
Bakan Yerlikaya'ya soruldu: Bu kadar çok FETÖ'cü hala ortalıkta mı?
AK Parti, 3 büyükşehir için yaptırdıkları son anketi açıkladı
AK Parti, 3 büyükşehir için yaptırdıkları son anketi açıkladı
'Emekli kart' yolda: Kimler yararlanacak? İşte destek paketi
'Emekli kart' yolda: Kimler yararlanacak? İşte destek paketi
DMM'den, 'kura müdahale olacak' iddialarına açıklama
DMM'den, 'kura müdahale olacak' iddialarına açıklama
Sakarya'da durdurulan tırda 700 kilo at ve eşek eti ele geçirildi
Sakarya'da durdurulan tırda 700 kilo at ve eşek eti ele geçirildi
21 ilde 'SİBERGÖZ-26' operasyonu: 75 gözaltı
21 ilde 'SİBERGÖZ-26' operasyonu: 75 gözaltı
İsrail bir kez daha yardım bekleyen Filistinlileri vurdu
İsrail bir kez daha yardım bekleyen Filistinlileri vurdu
Merkez Bankası'nın altın rezervleri zirveye çıktı
Merkez Bankası'nın altın rezervleri zirveye çıktı
TSK'nın bölgeyi terörden temizleme taktiği netleşti
TSK'nın bölgeyi terörden temizleme taktiği netleşti
İmamoğlu'na 5 yıl önce verdiği vaatler soruldu
İmamoğlu'na 5 yıl önce verdiği vaatler soruldu
Bakan Koca: 4 yıl sonra 51 bin uzman hekim daha kadromuza katılacak
Bakan Koca: 4 yıl sonra 51 bin uzman hekim daha kadromuza katılacak
Cevdet Yılmaz: Hayat pahalılığı mücadelemizi hayata geçiriyoruz
Cevdet Yılmaz: Hayat pahalılığı mücadelemizi hayata geçiriyoruz
Bakan Tekin'den 'müfredat' açıklaması: Önemli gerekçeleri var
Bakan Tekin'den 'müfredat' açıklaması: Önemli gerekçeleri var
'Kura müdahale, ÖTV ve KDV'de artış' iddialarına açıklama
'Kura müdahale, ÖTV ve KDV'de artış' iddialarına açıklama
Online alışveriş şikayetleri zirve yaptı
Online alışveriş şikayetleri zirve yaptı
Hemşire eşini ve kızını bıçaklayarak öldüren öğretmen tutuklandı
Hemşire eşini ve kızını bıçaklayarak öldüren öğretmen tutuklandı
Bakan Tunç: Gelecek vadeden bir yargı teşkilatımız var
Bakan Tunç: Gelecek vadeden bir yargı teşkilatımız var
'Türkiye ilk defa trilyon dolarlık ekonomiler arasına girdi'
'Türkiye ilk defa trilyon dolarlık ekonomiler arasına girdi'
MB'nin toplam rezervlerindeki gerileme 8'inci haftasında
MB'nin toplam rezervlerindeki gerileme 8'inci haftasında

Sahurda Yalnızca Su Mu İçiyorsunuz?

Uzmanlardan önemli uyarı

  1. Günümüzde pek çok kişi sahura kalkmadan yalnızca su içerek oruç tutuyor. Uzman isim, sahur yapmayıp su içenleri uyardı ve bu durumun sağlık sorunlarına yol açacağını belirtti.

    Günümüzde pek çok kişi sahura kalkmadan yalnızca su içerek oruç tutuyor. Uzman isim, sahur yapmayıp su içenleri uyardı ve bu durumun sağlık sorunlarına yol açacağını belirtti.

  2. Ramazan ayında oruç tutanların bazıları iştahsızlık, vakit darlığı, daha fazla uyku gibi çeşitli nedenlerle sahur yapmıyor. Bazıları ise sahura kalkıyor ama sadece bir bardak su içip yatıyor. Bu durum akıllara ?Sahurda sadece su içip yatmak zararlı mı?? sorusunu getiriyor... İşte uzman yorumu...

    Ramazan ayında oruç tutanların bazıları iştahsızlık, vakit darlığı, daha fazla uyku gibi çeşitli nedenlerle sahur yapmıyor. Bazıları ise sahura kalkıyor ama sadece bir bardak su içip yatıyor. Bu durum akıllara ?Sahurda sadece su içip yatmak zararlı mı?? sorusunu getiriyor... İşte uzman yorumu...

  3. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Endokrinoloji ve Metabolizma Ana Bilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Barış Sarıakçalı, Ramazan ayında yeterli ve dengeli beslenmeye dair açıklamalarda bulundu.

    Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Endokrinoloji ve Metabolizma Ana Bilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Barış Sarıakçalı, Ramazan ayında yeterli ve dengeli beslenmeye dair açıklamalarda bulundu.

  4. Doç. Dr. Sarıakçalı ?Yeterli ve dengeli beslenmenin sürdürülebilmesi için sahur öğününü atlamamak gerekir. Sahura kalkmadan oruç tutmak veya sahurda sadece su içmek bireyin sağlığında sakınca oluşturabilir? diyerek sahurun önemine dikkat çekti.

    Doç. Dr. Sarıakçalı ?Yeterli ve dengeli beslenmenin sürdürülebilmesi için sahur öğününü atlamamak gerekir. Sahura kalkmadan oruç tutmak veya sahurda sadece su içmek bireyin sağlığında sakınca oluşturabilir? diyerek sahurun önemine dikkat çekti.

  5. ?Sahurda yoğurttan oluşan bir öğün tercih edilmeli? <br> Sahura kalkmanın nedenlerinden birinin de kan şekerinin erken saatlerde düşmesini engellemek ve buna bağlı olarak günün daha verimli geçmesini sağlamak olduğunu söyleyen Doç. Dr. Sarıakçalı ?Sahur öğünü, aşırı yağlı, tuzlu ve ağır yemekler ile hamur işlerinden oluşmamalıdır. Sahurda süt, yoğurt, peynir, yumurta, tam tahıllı ekmekler gibi besinlerden oluşan hafif bir kahvaltılık ya da çorba, zeytinyağlı yemekler veya yoğurttan oluşan bir öğün tercih edilmelidir" dedi.

    ?Sahurda yoğurttan oluşan bir öğün tercih edilmeli?
    Sahura kalkmanın nedenlerinden birinin de kan şekerinin erken saatlerde düşmesini engellemek ve buna bağlı olarak günün daha verimli geçmesini sağlamak olduğunu söyleyen Doç. Dr. Sarıakçalı ?Sahur öğünü, aşırı yağlı, tuzlu ve ağır yemekler ile hamur işlerinden oluşmamalıdır. Sahurda süt, yoğurt, peynir, yumurta, tam tahıllı ekmekler gibi besinlerden oluşan hafif bir kahvaltılık ya da çorba, zeytinyağlı yemekler veya yoğurttan oluşan bir öğün tercih edilmelidir" dedi.

  6. ?İftarda aşırı şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar tercih edilmeli? İftarda sağlıklı beslenmenin nasıl olması gerektiği hakkında bilgi veren Doç. Dr. Sarıakçalı ?İftara peynir, domates ve zeytin gibi kahvaltılıklar veya çorba gibi hafif yemeklerle başlayıp 10-15 dakika sonra az yağlı et yemeği, sebze yemeği ile devam edebilirsiniz. Yemeklerinizi hızlı yemekten kaçının, yavaş yavaş ve iyice çiğneyerek tüketin. İftarda aşırı şerbetli, yağlı tatlılar yerine, sütlü tatlılar (sütlaç, güllaç gibi) veya meyve tatlıları tercih edilmesi uygun olacaktır? şeklinde konuştu.

    ?İftarda aşırı şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar tercih edilmeli? İftarda sağlıklı beslenmenin nasıl olması gerektiği hakkında bilgi veren Doç. Dr. Sarıakçalı ?İftara peynir, domates ve zeytin gibi kahvaltılıklar veya çorba gibi hafif yemeklerle başlayıp 10-15 dakika sonra az yağlı et yemeği, sebze yemeği ile devam edebilirsiniz. Yemeklerinizi hızlı yemekten kaçının, yavaş yavaş ve iyice çiğneyerek tüketin. İftarda aşırı şerbetli, yağlı tatlılar yerine, sütlü tatlılar (sütlaç, güllaç gibi) veya meyve tatlıları tercih edilmesi uygun olacaktır? şeklinde konuştu.

  7. ?Susama hissi duymasanız bile iftar ve sahurda bol bol su için?

    ?Susama hissi duymasanız bile iftar ve sahurda bol bol su için?

  8. Ramazan ayında suyun önemine de değinen Doç. Dr. Sarıakçalı

    Ramazan ayında suyun önemine de değinen Doç. Dr. Sarıakçalı

  9. ?Susama hissi duymasanız bile iftar ve sahur arasında sık sık su için. Suya ek olarak kafein içeren içecekler yerine de süt, ayran, sade soda, taze sıkılmış meyve-sebze suları, ıhlamur ve kuşburnu gibi bitki çayları tercih edebilirsiniz? ifadelerini kullandı.

    ?Susama hissi duymasanız bile iftar ve sahur arasında sık sık su için. Suya ek olarak kafein içeren içecekler yerine de süt, ayran, sade soda, taze sıkılmış meyve-sebze suları, ıhlamur ve kuşburnu gibi bitki çayları tercih edebilirsiniz? ifadelerini kullandı.