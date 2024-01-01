Bulaşık Makinesi Kullananlar Dikkat!
Lekeli bırakıyorsa işte sebebi
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Bulaşık makinesi birçok evde görülebiliyor. Ancak başlangıçta kullanışlı olarak ön plana çıkabilen bulaşık makinesi, zamanla yıkanan bulaşıklarda leke bırakmaya başlayabilir. Ayrıca bu sorunun pek çok farklı nedeni olabileceği gibi bazı basit çözüm yöntemleri de olabiliyor.
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BULAŞIK MAKİNESİ NEDEN DÜZGÜN YIKAMAZ?
Bulaşık makinesinde zamana ve kullanıma bağlı olarak bazı problemler oluşabilir. Bu problemlerden biri, yıkanan bulaşıkların lekeli çıkması.
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Bulaşık makinesinin yıkanan bulaşıkları lekeli bırakmasının birçok farklı sebebi olabilir. Bu nedenle pek çok insan tarafından, ''Bulaşık makinesi neden düzgün yıkamaz?'' sorusu da araştırılabiliyor. Ayrıca bu sorunun cevabı, su sıcaklığının yeterli olmaması da olabiliyor.
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Bulaşık makinesinde yeterli su sıcaklığı olmazsa, iki farklı sorun ortaya çıkabilir. Ayrıca söz konusu sorunlar aşağıda yer alıyor.
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Aşırı sıcak su olmadığı için suyun buharlaşması geç olur. Bunun sonucunda ise yıkanan bulaşıklarda mineral veya sabun birikintileri oluşabilir.
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Suyun deterjanları çözecek kadar sıcak olmaması, yıkanan bulaşıklarda benekli ya da pütürlü kalıntılar oluşmasına neden olabilir.
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Makinenin kirli bulaşık çıkartması, su sıcaklığının en az 48 derece olması ile çözülebilir.
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Not: Bulaşık makinesinin lekeli bulaşık bırakmasının birçok farklı sebebi olabilir. Bu sebeple sorun yukarıdaki nedenden kaynaklanmıyorsa, sorunun çözümü için makinenin bir uzmana gösterilmesi de tavsiye edilir.