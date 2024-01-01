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Whatsapp'a Yeni Gizlilik Özelliği!

Gizli kod oluşturma nasıl yapılır?

  1. WhatsApp, kullanıcıların özel buldukları sohbetlerini kilitlemesini sağlayacak yeni özelliği ile gündemde. Bu özellik telefonunuza gizlice bakılması durumunda insanların ilk etapta kilitli bir sohbet klasörünüz olduğunu bilmelerini ve sohbetlerinizi okumalarını engelleyecek.

    WhatsApp, kullanıcıların özel buldukları sohbetlerini kilitlemesini sağlayacak yeni özelliği ile gündemde. Bu özellik telefonunuza gizlice bakılması durumunda insanların ilk etapta kilitli bir sohbet klasörünüz olduğunu bilmelerini ve sohbetlerinizi okumalarını engelleyecek.

  2. WhatsApp'ın mesajları gizli bir klasörde tutmayı sağlayan "sohbet kilitleme" özelliği Android ve iPhone'da kullanılabiliyor.

    WhatsApp'ın mesajları gizli bir klasörde tutmayı sağlayan "sohbet kilitleme" özelliği Android ve iPhone'da kullanılabiliyor.

  3. SOHBET KİLİDİ NASIL ETKİNLEŞTİRİLİR? <p> Android ve iPhone'da, belirli sohbetlerde ek bir güvenlik önlemine sahip olmak için sohbet kilidi özelliğini etkinleştirebilirsiniz. Aldığınız mesajları okumak veya mesaj göndermek için telefonunuzun parolası, Face ID, parmak izi ya da ayarlayabileceğiniz bir gizli kod gibi cihaz kimlik doğrulama yöntemlerini kullanarak sohbetlerinizin kilidini açmanız gerekir. Bu sohbetler, diğer sohbetlerinizden ayrı olarak Kilitlenmiş Sohbetler adlı bir klasörde tutulur.

    SOHBET KİLİDİ NASIL ETKİNLEŞTİRİLİR?

    Android ve iPhone'da, belirli sohbetlerde ek bir güvenlik önlemine sahip olmak için sohbet kilidi özelliğini etkinleştirebilirsiniz. Aldığınız mesajları okumak veya mesaj göndermek için telefonunuzun parolası, Face ID, parmak izi ya da ayarlayabileceğiniz bir gizli kod gibi cihaz kimlik doğrulama yöntemlerini kullanarak sohbetlerinizin kilidini açmanız gerekir. Bu sohbetler, diğer sohbetlerinizden ayrı olarak Kilitlenmiş Sohbetler adlı bir klasörde tutulur.

  4. Kilitli sohbetlerde bildirimin içeriği ve kişi gizlenir. Bildirim, WhatsApp: 1 yeni mesaj şeklinde görünür. Sohbet kilidi, medyaların gizli tutulmasına yardımcı olur. Bu nedenle, medyaları telefonunuzun galerisine kaydetmek istiyorsanız bu özelliği kapatmanız gerekir. Grup sohbetlerini ve sessize alınmış sohbetleri de kilitleyebilirsiniz.

    Kilitli sohbetlerde bildirimin içeriği ve kişi gizlenir. Bildirim, WhatsApp: 1 yeni mesaj şeklinde görünür. Sohbet kilidi, medyaların gizli tutulmasına yardımcı olur. Bu nedenle, medyaları telefonunuzun galerisine kaydetmek istiyorsanız bu özelliği kapatmanız gerekir. Grup sohbetlerini ve sessize alınmış sohbetleri de kilitleyebilirsiniz.

  5. Aramalar kilitlenmez. Kilitlenmiş sohbetlerdeki kişi veya gruplardan gelen aramalar görünmeye devam eder. <p> Sohbetler, yalnızca sohbet kilidini etkinleştirdiğiniz telefonda kilitlenir. Masaüstü bilgisayar gibi WhatsApp'a bağlı başka cihazlarınız varsa bu bağlı cihazlardaki sohbetler kilitlenmez.

    Aramalar kilitlenmez. Kilitlenmiş sohbetlerdeki kişi veya gruplardan gelen aramalar görünmeye devam eder.

    Sohbetler, yalnızca sohbet kilidini etkinleştirdiğiniz telefonda kilitlenir. Masaüstü bilgisayar gibi WhatsApp'a bağlı başka cihazlarınız varsa bu bağlı cihazlardaki sohbetler kilitlenmez.

  6. WhatsApp'ta yedekleme ve geri yükleme özelliğini kullanarak sohbetlerinizi yeni bir telefona geri yüklediğinizde, önceden kilitlenmiş sohbetleriniz kilitli kalmaya devam eder. Kilitlenmiş sohbetlerinize erişmek için öncelikle cihaz kimlik doğrulama yöntemini (parmak izi veya Face ID) ayarlamanız gerekir. Sohbet kilidini etkinleştirdiğinizde, sohbet ettiğiniz kişi, sohbeti kilitlediğinizi göremez. <p> Sohbetlerinizi kilitlemek için bir gizli kod ayarladıysanız Kilitlenmiş Sohbetler klasörünüzü gizleyebilirsiniz. Böylece klasör yalnızca arama çubuğuna gizli kodunuzu yazdığınızda görünebilir.

    WhatsApp'ta yedekleme ve geri yükleme özelliğini kullanarak sohbetlerinizi yeni bir telefona geri yüklediğinizde, önceden kilitlenmiş sohbetleriniz kilitli kalmaya devam eder. Kilitlenmiş sohbetlerinize erişmek için öncelikle cihaz kimlik doğrulama yöntemini (parmak izi veya Face ID) ayarlamanız gerekir. Sohbet kilidini etkinleştirdiğinizde, sohbet ettiğiniz kişi, sohbeti kilitlediğinizi göremez.

    Sohbetlerinizi kilitlemek için bir gizli kod ayarladıysanız Kilitlenmiş Sohbetler klasörünüzü gizleyebilirsiniz. Böylece klasör yalnızca arama çubuğuna gizli kodunuzu yazdığınızda görünebilir.

  7. ADIM ADIM SOHBET KİLİTLEME <p> Sohbet kilidini dilediğiniz sohbet için etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Bir sohbeti kilitlemek istediğinizde, henüz ayarlamadıysanız sizden öncelikle cihaz kimlik doğrulama yöntemini (telefon parolanız, parmak izi veya Face ID) ayarlamanız istenir. Sohbet kilidini etkinleştirmek için: Mobil cihazınızda, kilitlemek istediğiniz sohbeti sola kaydırın veya basılı tutun. more options veya more options > Sohbeti Kilitle'ye dokunun. Bu sohbeti parmak izi ile kilitle veya Bu Sohbeti Face ID ile Kilitle'ye dokunun.

    ADIM ADIM SOHBET KİLİTLEME

    Sohbet kilidini dilediğiniz sohbet için etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Bir sohbeti kilitlemek istediğinizde, henüz ayarlamadıysanız sizden öncelikle cihaz kimlik doğrulama yöntemini (telefon parolanız, parmak izi veya Face ID) ayarlamanız istenir. Sohbet kilidini etkinleştirmek için: Mobil cihazınızda, kilitlemek istediğiniz sohbeti sola kaydırın veya basılı tutun. more options veya more options > Sohbeti Kilitle'ye dokunun. Bu sohbeti parmak izi ile kilitle veya Bu Sohbeti Face ID ile Kilitle'ye dokunun.

  8. GİZLİ KOD OLUŞTURMA <p> Sohbet kilidini etkinleştirdikten sonra, sohbetlerinizi telefonunuzun parolasından farklı olan gizli bir kodla kilitleyebilirsiniz.<p> Daha fazla gizlilik için Kilitlenmiş Sohbetler klasörünüzü gizleyip sohbet listenizde görünmemesini sağlayabilirsiniz. Bu durumda Kilitlenmiş Sohbetler klasörü yalnızca Arama çubuğuna gizli kodunuzu yazdığınızda görünecektir.<p> Gizli kod oluşturmak için:<p> Kilitlenmiş Sohbetler klasörünüze > Ayarlar'a gidin.<BR> Gizli Kod > Gizli Kod Oluştur'a dokunun.<p> Kodunuzu oluşturun ve İleri'ye dokunun.<BR> Kodunuzu onaylayın ve Bitti'ye dokunun.

    GİZLİ KOD OLUŞTURMA

    Sohbet kilidini etkinleştirdikten sonra, sohbetlerinizi telefonunuzun parolasından farklı olan gizli bir kodla kilitleyebilirsiniz.

    Daha fazla gizlilik için Kilitlenmiş Sohbetler klasörünüzü gizleyip sohbet listenizde görünmemesini sağlayabilirsiniz. Bu durumda Kilitlenmiş Sohbetler klasörü yalnızca Arama çubuğuna gizli kodunuzu yazdığınızda görünecektir.

    Gizli kod oluşturmak için:

    Kilitlenmiş Sohbetler klasörünüze > Ayarlar'a gidin.
    Gizli Kod > Gizli Kod Oluştur'a dokunun.

    Kodunuzu oluşturun ve İleri'ye dokunun.
    Kodunuzu onaylayın ve Bitti'ye dokunun.