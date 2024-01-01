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Yaşam Süresinin En Uzun Olduğu İller

Türkiye'de en uzun yaşayan insanlar nerede?

  1. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Hayat Tabloları" istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde yaşam süresinin en uzun olduğu iller ve cinsiyete göre beklenen yaşam süreleri belli oldu.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Hayat Tabloları" istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde yaşam süresinin en uzun olduğu iller ve cinsiyete göre beklenen yaşam süreleri belli oldu.

  2. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye genelinde yaşam süresinin en uzun olduğu şehirleri belirledi.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye genelinde yaşam süresinin en uzun olduğu şehirleri belirledi.

  3. Cinsiyete göre de belirleyici faktörleri gözler önüne seren araştırmaya göre 'en uzun' yaşam süresinin oduğu 10 il işte şu şekilde:

    Cinsiyete göre de belirleyici faktörleri gözler önüne seren araştırmaya göre 'en uzun' yaşam süresinin oduğu 10 il işte şu şekilde:

  4. 10. ANKARA Türkiye'de yaşam süresinin en uzun olduğu iller listesine 10'ncu sıradan giriş yapan Ankara'da kadınlar için 81.9 yıl, erkekler içinse 76.7 yıl olan ortalama yaşam süresi genel ortalamada 79.4 yıl oranında.

    10. ANKARA Türkiye'de yaşam süresinin en uzun olduğu iller listesine 10'ncu sıradan giriş yapan Ankara'da kadınlar için 81.9 yıl, erkekler içinse 76.7 yıl olan ortalama yaşam süresi genel ortalamada 79.4 yıl oranında.

  5. 9. ADIYAMAN Türkiye'de yaşam süresinin en uzun olduğu iller listesinde yer alan Adıyaman'da kadınlar için ortalama oran 82.5 yıl; erkekler içinse 76.6 yıl. Şehirde genel ortalama 79.5 yıl olarak tespit edilmiştir.

    9. ADIYAMAN Türkiye'de yaşam süresinin en uzun olduğu iller listesinde yer alan Adıyaman'da kadınlar için ortalama oran 82.5 yıl; erkekler içinse 76.6 yıl. Şehirde genel ortalama 79.5 yıl olarak tespit edilmiştir.

  6. 8. RİZE Karadeniz'in incisi Rize'de erkekler için ortalama yaşam süresi 75.3 yıl, kadınlar için 83.7 yıl olarak belirlenmiştir. Genel ortalama ise 79.6 yıl şeklindedir.

    8. RİZE Karadeniz'in incisi Rize'de erkekler için ortalama yaşam süresi 75.3 yıl, kadınlar için 83.7 yıl olarak belirlenmiştir. Genel ortalama ise 79.6 yıl şeklindedir.

  7. 7. ORDU Rize'yle oldukça yakın olan Ordu'da da erkekler için ortalama yaşam süresi 76.6 yıl; kadınlar için 83 yıl şeklinde. Genel ortalama ise 79.8 yıl.

    7. ORDU Rize'yle oldukça yakın olan Ordu'da da erkekler için ortalama yaşam süresi 76.6 yıl; kadınlar için 83 yıl şeklinde. Genel ortalama ise 79.8 yıl.

  8. 6. TRABZON Listeye 6'ncı sıradan giriş yapan Trabzon'da kadınlar için 83.4 yıl, erkekler içinse 76 yıl olan yaşam süresi genel ortalamada 79.8 yıl oranında.

    6. TRABZON Listeye 6'ncı sıradan giriş yapan Trabzon'da kadınlar için 83.4 yıl, erkekler içinse 76 yıl olan yaşam süresi genel ortalamada 79.8 yıl oranında.

  9. 5. GÜMÜŞHANE Gümüşhane'de ise erkeklerin ortalama yaşam süresi 76.1 yıl, kadınların ortalama yaşam süresi 83.6 yıl olarak belirlenmekle beraber genel ortalamanın 79.9 yıl olduğu ortaya konuldu.

    5. GÜMÜŞHANE Gümüşhane'de ise erkeklerin ortalama yaşam süresi 76.1 yıl, kadınların ortalama yaşam süresi 83.6 yıl olarak belirlenmekle beraber genel ortalamanın 79.9 yıl olduğu ortaya konuldu.

  10. 4. GİRESUN Doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Giresun'da erkeklerin ortalama yaşam süresi 75.9 yıl, kadınların ortalama yaşam süresi 84.3 yıl. Genel ortalama ise 80.1 yıl şeklinde.

    4. GİRESUN Doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Giresun'da erkeklerin ortalama yaşam süresi 75.9 yıl, kadınların ortalama yaşam süresi 84.3 yıl. Genel ortalama ise 80.1 yıl şeklinde.

  11. 3. MARDİN Geldik listenin ilk 3 sırasına! Türkiye'de en uzun yaşam süresine sahip şehirler sıralamasında üçüncü sırada yer alan Mardin'de erkeklerin ortalama yaşam süresi 76.9 yıl, kadınların ortalama yaşam süresi 83.7 yıl. Genel ortalama ise 80.3 yıl şeklinde.

    3. MARDİN Geldik listenin ilk 3 sırasına! Türkiye'de en uzun yaşam süresine sahip şehirler sıralamasında üçüncü sırada yer alan Mardin'de erkeklerin ortalama yaşam süresi 76.9 yıl, kadınların ortalama yaşam süresi 83.7 yıl. Genel ortalama ise 80.3 yıl şeklinde.

  12. 2. MUĞLA Muğla'da ise kadınlar için ortalama oran 83.5 yıl; erkekler içinse 77.7 yıl. Şehirde genel ortalama 80.5 yıl olarak tespit edilmiştir.

    2. MUĞLA Muğla'da ise kadınlar için ortalama oran 83.5 yıl; erkekler içinse 77.7 yıl. Şehirde genel ortalama 80.5 yıl olarak tespit edilmiştir.

  13. 1. TUNCELİ İşte, Türkiye'de en uzun yaşam süresine sahip olan şehir 'Tunceli'. Uzun yaşamın sırrı haline gelen şehirde erkeklerin ortalama yaşam süresi 76.2 yıl, kadınların ise 85.7 yıl. Genel ortalamaya bakıldığında ise oranın 80.5 yıl olduğu görülüyor.

    1. TUNCELİ İşte, Türkiye'de en uzun yaşam süresine sahip olan şehir 'Tunceli'. Uzun yaşamın sırrı haline gelen şehirde erkeklerin ortalama yaşam süresi 76.2 yıl, kadınların ise 85.7 yıl. Genel ortalamaya bakıldığında ise oranın 80.5 yıl olduğu görülüyor.