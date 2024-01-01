Hurma Ve Limon İkilisinin İnanılmaz Faydaları

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Yılmaz: Mayıs ayına kadar yıllık enflasyonda gerileme beklemiyoruz
Yılmaz: Mayıs ayına kadar yıllık enflasyonda gerileme beklemiyoruz
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
Sponsorlu İçerik
Tüketiciler dikkat! Ürün iadesinde enflasyon zararı
Tüketiciler dikkat! Ürün iadesinde enflasyon zararı
Fatih'in tılsımlı madalyonu: 82 milyon liraya satışa çıktı
Fatih'in tılsımlı madalyonu: 82 milyon liraya satışa çıktı
Adalet Bakanı Tunç'tan 9. Yargı Paketi açıklaması
Adalet Bakanı Tunç'tan 9. Yargı Paketi açıklaması
8 ve 12. sınıf öğrencilerinin 2. yazılı sınav tarihlerinde değişiklik
8 ve 12. sınıf öğrencilerinin 2. yazılı sınav tarihlerinde değişiklik
OECD açıkladı: Türkiye'de kişi başına kaç doktor ve hemşire düşüyor?
OECD açıkladı: Türkiye'de kişi başına kaç doktor ve hemşire düşüyor?
Hastaya cinsel saldırı davasında Üniversite tazminat ödeyecek
Hastaya cinsel saldırı davasında Üniversite tazminat ödeyecek
Erdoğan: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçecek
Erdoğan: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçecek
Uzmanı açıkladı: Çarşambadan sonra kar yağışı etkili olacak
Uzmanı açıkladı: Çarşambadan sonra kar yağışı etkili olacak
Üniversitede 'cuma namazına giden sekretere soruşturma açıldı' iddiası
Üniversitede 'cuma namazına giden sekretere soruşturma açıldı' iddiası
Bakan Bak: Bize çalışan adam lazım, tatile giden değil
Bakan Bak: Bize çalışan adam lazım, tatile giden değil
Bakan Bolat'tan kırmızı et açıklaması
Bakan Bolat'tan kırmızı et açıklaması
Bakan Özhaseki: Her ay 10-15 bin evi teslim edeceğiz
Bakan Özhaseki: Her ay 10-15 bin evi teslim edeceğiz
Erdoğan: Çanakkale ruhu yolumuzu aydınlatacak
Erdoğan: Çanakkale ruhu yolumuzu aydınlatacak
Ankara'da kar yağışı bekleniyor
Ankara'da kar yağışı bekleniyor
Mehmet Şimşek'le ilgili lüks iftar ve faiz iddiaları yalanlandı
Mehmet Şimşek'le ilgili lüks iftar ve faiz iddiaları yalanlandı
'Eğitim sistemi ve öğretmenler gibi konularda dışarıdan ahkam kesmek kolay'
'Eğitim sistemi ve öğretmenler gibi konularda dışarıdan ahkam kesmek kolay'
AK Parti'nin son seçim anketi: İstanbul yarışında son durum ne?
AK Parti'nin son seçim anketi: İstanbul yarışında son durum ne?
'Dünyanın en güçlü orduları Çanakkale'de hüsrana uğramıştır'
'Dünyanın en güçlü orduları Çanakkale'de hüsrana uğramıştır'
Hakan Fidan'dan Kurtlar Vadisi sözleri...'Alıştım'
Hakan Fidan'dan Kurtlar Vadisi sözleri...'Alıştım'
Dün akşam oynanan maçın bileti kesildi! 12 kişi gözaltına alındı
Dün akşam oynanan maçın bileti kesildi! 12 kişi gözaltına alındı
LGS başvuruları başladı
LGS başvuruları başladı
Yapay zeka ile kamuda hangi meslekler risk altında?
Yapay zeka ile kamuda hangi meslekler risk altında?
FETÖ'cüler, başkası adına açılan cep telefonu hatlarıyla kaçıyor
FETÖ'cüler, başkası adına açılan cep telefonu hatlarıyla kaçıyor
Gökhan Zan Savcılığa başvuru yaptı, 'adaylığım devam ediyor' dedi
Gökhan Zan Savcılığa başvuru yaptı, 'adaylığım devam ediyor' dedi
3 organize suç örgütü çökertildi: 22 gözaltı
3 organize suç örgütü çökertildi: 22 gözaltı
Emekliye destek için yeni formül aranıyor
Emekliye destek için yeni formül aranıyor
Kredi kartından nakit borçlanmaya faiz freni
Kredi kartından nakit borçlanmaya faiz freni
Bayram ikramiyelerinde önemli detay
Bayram ikramiyelerinde önemli detay

Hurma Ve Limon İkilisinin İnanılmaz Faydaları

Hurmanın üstüne limon damlatıp yemenin faydaları neler?

  1. Ramazan aylarının vazgeçilmez besini hurmanın faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız. İftarların ve sahurun vazgeçilmez besini olan hurmanın üstüne limon sıkarak hiç tükettiniz mi? Her gün bu tarifi uygulayın ve inanılmaz etkisini görün. İşte hurma ile limon birleşiminin inanılmaz faydaları...

    Ramazan aylarının vazgeçilmez besini hurmanın faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız. İftarların ve sahurun vazgeçilmez besini olan hurmanın üstüne limon sıkarak hiç tükettiniz mi? Her gün bu tarifi uygulayın ve inanılmaz etkisini görün. İşte hurma ile limon birleşiminin inanılmaz faydaları...

  2. Hurmanın üzerine bir iki damla limon sıkarak yerseniz birçok hastalığa karşı korunabilirsiniz. 'Hurmanın her halini yerim' diyorsanız bu tarif tam size göre.

    Hurmanın üzerine bir iki damla limon sıkarak yerseniz birçok hastalığa karşı korunabilirsiniz. 'Hurmanın her halini yerim' diyorsanız bu tarif tam size göre.

  3. HURMANIN ÜZERİNE LİMON SIKIN!

    HURMANIN ÜZERİNE LİMON SIKIN!

  4. Gece yatmadan önce limonu alın ve hurmanın üzerine sıkın ve ardından afiyetle yiyin. Bu yöntemle vücudunuz kendi kendini onaracak ve gün boyu ihtiyacınız olan enerjiyi sizin için sağlamış olacaktır. Peki hurma ile limon birleşiminin faydaları neler?

    Gece yatmadan önce limonu alın ve hurmanın üzerine sıkın ve ardından afiyetle yiyin. Bu yöntemle vücudunuz kendi kendini onaracak ve gün boyu ihtiyacınız olan enerjiyi sizin için sağlamış olacaktır. Peki hurma ile limon birleşiminin faydaları neler?

  5. Lif yönünden zengin olan hurmayı limonla tükettiğiniz zaman bağırsakların çalışmasını düzenler. Her gün limonlu hurma tüketirseniz kolay kolay kabız olmazsınız.

    Lif yönünden zengin olan hurmayı limonla tükettiğiniz zaman bağırsakların çalışmasını düzenler. Her gün limonlu hurma tüketirseniz kolay kolay kabız olmazsınız.

  6. Lif yönünden zengin olan hurmayı limonla tükettiğiniz zaman bağırsakların çalışmasını düzenler. Her gün limonlu hurma tüketirseniz kolay kolay kabız olmazsınız.

    Lif yönünden zengin olan hurmayı limonla tükettiğiniz zaman bağırsakların çalışmasını düzenler. Her gün limonlu hurma tüketirseniz kolay kolay kabız olmazsınız.

  7. Hurmanın içerisinde yer alan potasyum, kalsiyum ve magnezyum ile kemikler güçlenir. Uzmanlar hurmanın kemikleri güçlendirdiği ve limonla birlikte tüketiminde kemik erimesine karşı kalkan olduğunu belirtiyor.

    Hurmanın içerisinde yer alan potasyum, kalsiyum ve magnezyum ile kemikler güçlenir. Uzmanlar hurmanın kemikleri güçlendirdiği ve limonla birlikte tüketiminde kemik erimesine karşı kalkan olduğunu belirtiyor.

  8. Vitamin ve antioksidan yönünden zengin olan hurma enerjinizi yükseltir.

    Vitamin ve antioksidan yönünden zengin olan hurma enerjinizi yükseltir.

  9. Hurma beyin sağlığı için gerekli olan serotonin ve norepinefrin oluşmasına yardımcı olan B6 vitamini yönünden son derece zengindir. Limonla birleştiği zaman stresten korunur ve yaşlanma hızının önüne geçersiniz.

    Hurma beyin sağlığı için gerekli olan serotonin ve norepinefrin oluşmasına yardımcı olan B6 vitamini yönünden son derece zengindir. Limonla birleştiği zaman stresten korunur ve yaşlanma hızının önüne geçersiniz.

  10. Hurma uzun süre tok tutmanın yanı sıra kan şekerinin aniden yükselmesini önler. Hurma sindirimi düzenler, toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Haliyle bu lezzetli gıda zayıflamanıza yardım eder.

    Hurma uzun süre tok tutmanın yanı sıra kan şekerinin aniden yükselmesini önler. Hurma sindirimi düzenler, toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Haliyle bu lezzetli gıda zayıflamanıza yardım eder.

  11. Potasyum kaynağı olan hurma ölçülü tüketildiğinde tam bir kalp dostudur.

    Potasyum kaynağı olan hurma ölçülü tüketildiğinde tam bir kalp dostudur.