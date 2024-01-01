Fırındaki Kan Donduran Cinayet!
"Her şey bir anda oldu"
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Kayseri'de iki esnaf arasında çıkan tartışmada kan akmıştı. Cinayetten 10 gün sonra tutuklama geldi. Olay, 3 Mart'ta saat 07.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Alpaslan Mahallesi Ünal Sokak'ta fırıncı Lütfullah Tüysüz ile aynı sokakta oto yıkamacı olan Osman Tüşümel arasında tartışma çıktı.
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Tartışmanın büyümesiyle taraflar tabancalarını çekip birbirine ateş etti. Osman Tüşümel hayatını kaybetti, Tüysüz ise bacağından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Lütfullah Tüysüz, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA Görüntülerde Osman Tüşümel'in fırına geldiği, bu sırada Lütfullah Tüysüz'ün masada oturduğu görüldü. İçeride dolaşan Tüşümel dışarı çıktı, kısa süre sonra tekrar fırına girip Tüysüz'e doğru yönelerek belinden 2 tabanca çıkararak ateş etti.
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Lütfullah Tüysüz'ün de belinden çıkardığı silahla karşılık verdiği ve Tüşümel'in aldığı kurşunlarla yere yığıldığı da görüntülerde yer aldı. Bu sırada fırından ekmek alan bir kişinin hızla dışarı doğru kaçtığı anlar da görüntülere yansıdı. Cinayet şüphelisi Tüysüz?ün ise Tüşümel yere düştükten sonra cep telefonu ile uğraştığı görüldü.
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FADESİ ORTAYA ÇIKTI Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Lütfullah Tüysüz, 13 Mart'ta taburcu edilip emniyete götürüldü. Tüysüz, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
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İfadesinde, olay sırasında şoka girdiğini söyleyen Lütfullah Tüysüz, ?Osman Tüşümel?i gıyabında tanırdım. Kendisi beni tanımazdı. Olaydan bir gün önce Osman Tüşümel?in oğlu ile tartıştık. Olay günü de fırında karşımdaki kişinin silahını çıkarıp ateş edeceğini düşünemedim." dedi. 2 silahını görünce kendisini korumak amacıyla can havli ile ateş ettiğinden söz eden Tüysüz, "Böyle bir şeyin olmasını istemezdim. Üzgünüm. Olayın nasıl olduğunu anlamadım. Şoka girdim. Bacağıma aldığım kurşunlarla ağrı ve yanma hissedince can havli ile silahımı ateşledim. Her şey bir anda oldu. Panik oldum.? dedi.