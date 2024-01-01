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Semra Özal Son Haliyle Gündem Oldu!

Değişimi herkesi şaşırttı

  1. Türk siyasi hayatının en renkli isimlerinden biri olan 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın eşi Semra Özal'ın son hali ortaya çıktı. Şimdilerde 90 yaşına basan Özal, değişimiyle sosyal medyada viral oldu. İşte Turgut Özal'ın eşi Semra Özal'ın son hali...

    Türk siyasi hayatının en renkli isimlerinden biri olan 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın eşi Semra Özal'ın son hali ortaya çıktı. Şimdilerde 90 yaşına basan Özal, değişimiyle sosyal medyada viral oldu. İşte Turgut Özal'ın eşi Semra Özal'ın son hali...

  2. 1954 yılında Turgut Özal ile evlenen ardından başarılı bir kariyere sahip olan Semra Özal şimdilerde 90 yaşına girdi.

    1954 yılında Turgut Özal ile evlenen ardından başarılı bir kariyere sahip olan Semra Özal şimdilerde 90 yaşına girdi.

  3. En az eşi Cumhurbaşkanı Turgut Özal kadar ünlü olan Semra Özal'ın son hali herkesi şaşırttı.

    En az eşi Cumhurbaşkanı Turgut Özal kadar ünlü olan Semra Özal'ın son hali herkesi şaşırttı.

  4. Turgut Özal ile mutlu bir evlilik yaşayan Semra Özal'ın tam 3 çocuğu bulunuyor.

    Turgut Özal ile mutlu bir evlilik yaşayan Semra Özal'ın tam 3 çocuğu bulunuyor.

  5. Türkiye henüz el ele dolaşan bir başbakan ve eşi fotoğrafını görmemişti Özal çiftinden önce. Tam da bu yüzden dikkatleri fazlasıyla üstlerine çektiler.

    Türkiye henüz el ele dolaşan bir başbakan ve eşi fotoğrafını görmemişti Özal çiftinden önce. Tam da bu yüzden dikkatleri fazlasıyla üstlerine çektiler.

  6. Semra Özal her daim kocasının yanındaydı ve en az onun kadar ünlüydü.

    Semra Özal her daim kocasının yanındaydı ve en az onun kadar ünlüydü.

  7. Sık sık eleştirilerin hedefinde olan Semra Özal, yıllar içerisindeki değişimiyle merak konusu oldu.

    Sık sık eleştirilerin hedefinde olan Semra Özal, yıllar içerisindeki değişimiyle merak konusu oldu.

  8. Özal, evini kapatıp oğlunun yanına taşındı.

    Özal, evini kapatıp oğlunun yanına taşındı.

  9. Oğluyla beraber İstanbul'da yaşayan Özal, son haliyle gündem oldu.

    Oğluyla beraber İstanbul'da yaşayan Özal, son haliyle gündem oldu.

  11. İşte Semra Özal'ın son hali...

    İşte Semra Özal'ın son hali...