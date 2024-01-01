Sahurda Yeşil Zeytin Yemenin Faydaları Neler?

Güçlü bir lif kaynağı olan yeşil zeytin, vücutta adeta ilaç görevi görür. Mide asidini dengeleyerek uzun süreli tokluk hissi verir. Özellikle tembelleşen bağırsakların Ramazan da daha sağlıklı çalışmasını sağlar. Uzmanlar yeşil zeytinin sahurda tüketilmesini tavsiye eder. Bu sayede oruç süresinde vücudun daha sağlıklı bir zaman geçirmesini sağlar. Sahurda yeşil zeytin yenir mi? Yeşil zeytinin vücuda etkileri nelerdir?