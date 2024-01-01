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Milyoner'de Nefesler Tutuldu!

1 milyon TL'lik ödüle ulaştı, 5 milyon TL'lik soruyu açtırmaya...

  1. Ekranların sevilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"de yine heyecan dolu anlar yaşandı. Her bölümü soluksuz izlenen yarışma programında 19 yaşındaki genç yarışmacı 1 milyon TL'lik ödüle ulaştı ve 5 milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazandı.

    Ekranların sevilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"de yine heyecan dolu anlar yaşandı. Her bölümü soluksuz izlenen yarışma programında 19 yaşındaki genç yarışmacı 1 milyon TL'lik ödüle ulaştı ve 5 milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazandı.

  2. Sunuculuğunu ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun yaptığı, ATV ekranlarında yayınlanan yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster?'de yine heyecan doruktaydı.

    Sunuculuğunu ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun yaptığı, ATV ekranlarında yayınlanan yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster?'de yine heyecan doruktaydı.

  3. Yarışmaya katılan 19 yaşındaki Berk Göktaş, tüm sorulara doğru yanıt vererek neredeyse büyük ödüle kadar geldi.

    Yarışmaya katılan 19 yaşındaki Berk Göktaş, tüm sorulara doğru yanıt vererek neredeyse büyük ödüle kadar geldi.

  4. 5 MİLYON TL'LİK BÜÜYK ÖDÜL İÇİN YARIŞACAK! Sorulara verdiği doğru cevaplarla 1 milyon TL'lik soruya kadar gelen ve doğru cevap veren genç yarışmacı gelecek hafta 5 milyon TL'lik büyük ödül için yarışacak.

    5 MİLYON TL'LİK BÜÜYK ÖDÜL İÇİN YARIŞACAK! Sorulara verdiği doğru cevaplarla 1 milyon TL'lik soruya kadar gelen ve doğru cevap veren genç yarışmacı gelecek hafta 5 milyon TL'lik büyük ödül için yarışacak.

  5. 1 MİLYON TL'LİK SORU: 1 milyon TL'lik 11. soruda "23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin birinci dönem milletvekillerinden hangisi, milletvekili olduğu ille doğru eşleşmiştir?" sorusunda seyirci jokerini kullanan Göktaş, seyircilerin yüzde 47'sinden gelen "'C- Miralay İsmet, Malatya" cevabı yerine "D- Fevzi Paşa, Kozan" cevabını verdi.

    1 MİLYON TL'LİK SORU: 1 milyon TL'lik 11. soruda "23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin birinci dönem milletvekillerinden hangisi, milletvekili olduğu ille doğru eşleşmiştir?" sorusunda seyirci jokerini kullanan Göktaş, seyircilerin yüzde 47'sinden gelen "'C- Miralay İsmet, Malatya" cevabı yerine "D- Fevzi Paşa, Kozan" cevabını verdi.

  6. Soruya doğru cevap veren başarılı yarışmacı bu sayede 1 milyon TL'lik ödüle ulaşarak, 5 milyon TL'lik büyük ödülü görmeye hak kazandı.

    Soruya doğru cevap veren başarılı yarışmacı bu sayede 1 milyon TL'lik ödüle ulaşarak, 5 milyon TL'lik büyük ödülü görmeye hak kazandı.

  7. "YÜREĞİNE AKLINA SAĞLIK" 5 milyon TL'lik soruyu açtıracak olan yarışmacıya sessiz kalamayan sunucu Kenan İmirzalıoğlu, 19 yaşındaki genç yarışmacıyı tebrik ederek şu ifadeleri kullandı:

    "YÜREĞİNE AKLINA SAĞLIK" 5 milyon TL'lik soruyu açtıracak olan yarışmacıya sessiz kalamayan sunucu Kenan İmirzalıoğlu, 19 yaşındaki genç yarışmacıyı tebrik ederek şu ifadeleri kullandı:

  8. "Tüylerim diken diken oldu gerçekten. Hepimizi çok heyecanlandırdın. Yüreğine, aklına sağlık. Bugüne kadar verdiğin, kendini geliştirmek için verdiğin emeğe sağlık. Yürekten kutluyorum seni"

    "Tüylerim diken diken oldu gerçekten. Hepimizi çok heyecanlandırdın. Yüreğine, aklına sağlık. Bugüne kadar verdiğin, kendini geliştirmek için verdiğin emeğe sağlık. Yürekten kutluyorum seni"

  9. İmirzalıoğlu ardından genç yarışmacıya nasıl hissettiğini sordu.

    İmirzalıoğlu ardından genç yarışmacıya nasıl hissettiğini sordu.

  10. Hislerini açıklayan Göktaş ise "Karışık duygular içerisindeyim, anlatılmaz yaşanır! Yaşadıklarım film şeridi gibi geçti gözümün önünden. Çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

    Hislerini açıklayan Göktaş ise "Karışık duygular içerisindeyim, anlatılmaz yaşanır! Yaşadıklarım film şeridi gibi geçti gözümün önünden. Çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.