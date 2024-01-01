Milyoner'de Nefesler Tutuldu!
1 milyon TL'lik ödüle ulaştı, 5 milyon TL'lik soruyu açtırmaya...
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Ekranların sevilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"de yine heyecan dolu anlar yaşandı. Her bölümü soluksuz izlenen yarışma programında 19 yaşındaki genç yarışmacı 1 milyon TL'lik ödüle ulaştı ve 5 milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazandı.
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Sunuculuğunu ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun yaptığı, ATV ekranlarında yayınlanan yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster?'de yine heyecan doruktaydı.
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Yarışmaya katılan 19 yaşındaki Berk Göktaş, tüm sorulara doğru yanıt vererek neredeyse büyük ödüle kadar geldi.
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5 MİLYON TL'LİK BÜÜYK ÖDÜL İÇİN YARIŞACAK! Sorulara verdiği doğru cevaplarla 1 milyon TL'lik soruya kadar gelen ve doğru cevap veren genç yarışmacı gelecek hafta 5 milyon TL'lik büyük ödül için yarışacak.
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1 MİLYON TL'LİK SORU: 1 milyon TL'lik 11. soruda "23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin birinci dönem milletvekillerinden hangisi, milletvekili olduğu ille doğru eşleşmiştir?" sorusunda seyirci jokerini kullanan Göktaş, seyircilerin yüzde 47'sinden gelen "'C- Miralay İsmet, Malatya" cevabı yerine "D- Fevzi Paşa, Kozan" cevabını verdi.
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Soruya doğru cevap veren başarılı yarışmacı bu sayede 1 milyon TL'lik ödüle ulaşarak, 5 milyon TL'lik büyük ödülü görmeye hak kazandı.
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"YÜREĞİNE AKLINA SAĞLIK" 5 milyon TL'lik soruyu açtıracak olan yarışmacıya sessiz kalamayan sunucu Kenan İmirzalıoğlu, 19 yaşındaki genç yarışmacıyı tebrik ederek şu ifadeleri kullandı:
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"Tüylerim diken diken oldu gerçekten. Hepimizi çok heyecanlandırdın. Yüreğine, aklına sağlık. Bugüne kadar verdiğin, kendini geliştirmek için verdiğin emeğe sağlık. Yürekten kutluyorum seni"
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İmirzalıoğlu ardından genç yarışmacıya nasıl hissettiğini sordu.
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Hislerini açıklayan Göktaş ise "Karışık duygular içerisindeyim, anlatılmaz yaşanır! Yaşadıklarım film şeridi gibi geçti gözümün önünden. Çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.