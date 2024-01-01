Milyoner'de Nefesler Tutuldu!

Ekranların sevilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"de yine heyecan dolu anlar yaşandı. Her bölümü soluksuz izlenen yarışma programında 19 yaşındaki genç yarışmacı 1 milyon TL'lik ödüle ulaştı ve 5 milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazandı.