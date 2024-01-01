En Çok Satan Akıllı Telefon Markaları Hangileri?

Dünyada en çok satan akıllı telefon üreticileri (Şubat 2024) Teknoloji ile ilgili veriler yayınlayan Statcounter?ın son raporuna göre Apple, en çok satan akıllı telefon üreticisi konumunda. Şirketin pazar payı yüzde 27.84 seviyesinde. Hemen ardından onu Samsung takip ediyor. Güney Koreli şirketin pazar payının ise yüzde 23.77 olduğu görülüyor.