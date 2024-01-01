Ömer'de Gamze İle Ömer'in Gözyaşları!

NEZAHAT, NURHAYAT'I TANIDI O sırada Samet'e ailesini tanıtan Reşat, annesinin Nurhayat'ı kast ederek "Hatırladım Reşat, bu senin ilk göz ağrın Nermin" demesiyle şaşırsa da belli etmedi. Ardından Samet'in "Sen Nurhayat'ı hatırlamadın mı? Senin bir alt sınıfındaydı" sözlerine Reşat da Nurhayat da olumsuz cevap verince Nezahat de "Hatırlamaz olurlar mı? Tanışıyor onlar" diye müdahale etti. Aynı anlarda bunalıp dışarı çıkan Melek, Ömer'den kendisini eve götürmesini istedi. İkili eve giderken Gamze de "Ömer, Melek'i bırakmak için eve gitti" diye herkesi bilgilendirdi.