Sohbetlerinizin Okunmasını Engelleyebilirsiniz!

SOHBET KİLİDİ NASIL ETKİNLEŞTİRİLİR? Android ve iPhone?da, belirli sohbetlerde ek bir güvenlik önlemine sahip olmak için sohbet kilidi özelliğini etkinleştirebilirsiniz. Aldığınız mesajları okumak veya mesaj göndermek için telefonunuzun parolası, Face ID, parmak izi ya da ayarlayabileceğiniz bir gizli kod gibi cihaz kimlik doğrulama yöntemlerini kullanarak sohbetlerinizin kilidini açmanız gerekir. Bu sohbetler, diğer sohbetlerinizden ayrı olarak Kilitlenmiş Sohbetler adlı bir klasörde tutulur. Kilitli sohbetlerde bildirimin içeriği ve kişi gizlenir. Bildirim, WhatsApp: 1 yeni mesaj şeklinde görünür. Sohbet kilidi, medyaların gizli tutulmasına yardımcı olur. Bu nedenle, medyaları telefonunuzun galerisine kaydetmek istiyorsanız bu özelliği kapatmanız gerekir. Grup sohbetlerini ve sessize alınmış sohbetleri de kilitleyebilirsiniz. Aramalar kilitlenmez. Kilitlenmiş sohbetlerdeki kişi veya gruplardan gelen aramalar görünmeye devam eder. Sohbetler, yalnızca sohbet kilidini etkinleştirdiğiniz telefonda kilitlenir. Masaüstü bilgisayar gibi WhatsApp?a bağlı başka cihazlarınız varsa bu bağlı cihazlardaki sohbetler kilitlenmez.