Fatih'in Madalyonu Londra'da Satışa Çıktı!

İtalyan Rönesans dönemi madalyonlarının yer aldığı bir koleksiyonda 2000 yılında keşfedilen eserin kenarlarında Latince "Büyük Prens, Büyük Emir, Sultan Mehmet Efendi" ifadelerinin yazdığı bildirilen açıklamada, "En ilginci de madalyonun arkasında herhangi bir tasarım veya yazının bulunmaması, taşınabilir boyutta olması ve üstündeki düzgün oyuk. Sultan'ın son derece kişisel ve önemli bir eşyası olduğu, madalyonun bir tılsım olarak giyildiği düşünülüyor" denildi.