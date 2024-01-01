9. Nesil Volkswagen Passat Türkiye'de
Bugüne kadar dünya çapında 34 milyondan fazla satış adedine ulaşan Volkswagen?in başarılı modeli Passat, 9. neslinde artık daha premium bir model haline geldi.
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Yeni Passat yenilikçi MQB Evo platformu bir önceki nesline kıyasla tam 144 mm uzayarak, toplam 4.917 mm uzunluğa ulaşıyor.
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Önceki nesliyle karşılaştırıldığında arkada 50 mm daha fazla diz mesafesi sunuyor. Ayrıca önceki nesline kıyasla 40 litre daha genişleyerek 690 litreye ulaşan geniş bagaj hacmi, arka koltuklar yatırıldığında 1.920 litreye kadar çıkabiliyor.
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Yeni aerodinamik tasarım ve MQB Evo platformu sayesinde, Yeni Passat?ın hava sürtünme katsayısı 0,31?den 0,25?e düştü. Bu da, eski nesline kıyasla çok daha sessiz, konforlu ve ekonomik bir sürüş sağlıyor.
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Yeni Passat?ın Elegance ve R-Line donanımlarında standart olarak sunulan 10 odacıklı pnömatik basınçlı masaj özelliğine sahip yeni ?ergoActive Plus? elektrikli, hafızalı ve ?Varenna? deri ön koltuklar, ısıtma ve havalandırma özelliğine de sahip.
Bu donanımlarda arka koltuklarda da ısıtma özelliği bulunuyor. Otomatik koltuk iklimlendirme modu, koltukların sıcaklık ve nem sensörleri sayesinde soğutma veya ısıtma ihtiyacını algılıyor ve iklimi buna göre kontrol ediyor.
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Ön kısımda ana far gruplarından Volkswagen logosuna doğru uzanan yatay LED ışık şeridi, yenilenen IQ. LIGHT LED Matrix farlar ve tampondaki geniş hava girişleri dikkat çekiyor.
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Volkswagen logosuna kadar uzanan kesintisiz LED çizgi arka tarafta da bulunuyor.
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EN VERİMLİ PASSAT
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1.5 lt TSI evo2 motor, Gelişmiş Aktif Silindir Yönetimi (ACTplus) ile donatılmış. ACTplus, dört silindirden ikisini motorun çalışma gereksinimine göre mümkün olduğunca sık olarak kapatıyor.
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DSG vites komutları, direksiyon arkasına yerleştirilen bir vites kontrol kumandası aracılığıyla gerçekleştiriliyor. 12,9 inç boyutundaki yeni bilgi-eğlence sistemi standart olarak sunuluyor.
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Yeni Passat, Türkiye?de 3 farklı motor tipi ile satışa sunuluyor. Hafif hibrit teknolojisine sahip 1.5 eTSI motor 150 PS güç ve 250 Nm tork değeri üretiyor. 4 tekerden çekiş sistemi, 4Motion hem 2.0 TDI hem de 2.0 TSI motorda standart olarak yer alıyor. 2.0 TDI motor 193 PS güç ve 400 Nm tork üretirken, yüksek performansı ile öne çıkan ve 265 PS güç üreten 2.0 TSI motor ise 400 Nm tork üretiyor ve 0'dan 100 km/s hıza 5,6 saniyede çıkabiliyor.