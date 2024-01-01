9. Nesil Volkswagen Passat Türkiye'de

Yeni Passat?ın Elegance ve R-Line donanımlarında standart olarak sunulan 10 odacıklı pnömatik basınçlı masaj özelliğine sahip yeni ?ergoActive Plus? elektrikli, hafızalı ve ?Varenna? deri ön koltuklar, ısıtma ve havalandırma özelliğine de sahip.

Bu donanımlarda arka koltuklarda da ısıtma özelliği bulunuyor. Otomatik koltuk iklimlendirme modu, koltukların sıcaklık ve nem sensörleri sayesinde soğutma veya ısıtma ihtiyacını algılıyor ve iklimi buna göre kontrol ediyor.