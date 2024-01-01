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Sahurda Metabolizmanızı Kefir Ve Yumurta İle Hızlandırabilirsiniz!

Tok tutan kefir ve yumurta ikilisi

  1. Ramazan ayında 30 gün boyunca sizi tok tutacak ve metabolizmanızın hızlı çalışmasını sağlayacak kefir ve yumurta ikilisiyle daha rahat oruç geçirebilirsiniz. Uzman isimlerinde önerdiği yumurta ve kefir ikilisi sayesinde Ramazan ayını hem sağlıklı hem de zinde geçirmeniz mümkün. Peki yumurta ve kefir ikilisi nasıl tüketilir? İşte yumurta ve kefir ikilisi ile ilgili bilmeniz gerekenler:

    Ramazan ayında 30 gün boyunca sizi tok tutacak ve metabolizmanızın hızlı çalışmasını sağlayacak kefir ve yumurta ikilisiyle daha rahat oruç geçirebilirsiniz. Uzman isimlerinde önerdiği yumurta ve kefir ikilisi sayesinde Ramazan ayını hem sağlıklı hem de zinde geçirmeniz mümkün. Peki yumurta ve kefir ikilisi nasıl tüketilir? İşte yumurta ve kefir ikilisi ile ilgili bilmeniz gerekenler:

  2. Ramazan?da tok kalmak için yumurta ve kefirin mutlaka sahurda tüketilmesi gerektiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Aslıhan Kara, ?Yumurta proteinden en zengin besindir. 1 yumurta yaklaşık 35-40 gram ete eş değerdir. Yumurtanın ete göre iki önemli üstünlüğü vardır. Bunlardan birisi A vitamini içermesi, diğeri ise doymamış yağ içermesidir. Kefir ise yağ içeriği sebebiyle mide iç çeperini koruyucu bir katmanla sarar ve midenizi korur? açıklamasında bulundu.

    Ramazan?da tok kalmak için yumurta ve kefirin mutlaka sahurda tüketilmesi gerektiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Aslıhan Kara, ?Yumurta proteinden en zengin besindir. 1 yumurta yaklaşık 35-40 gram ete eş değerdir. Yumurtanın ete göre iki önemli üstünlüğü vardır. Bunlardan birisi A vitamini içermesi, diğeri ise doymamış yağ içermesidir. Kefir ise yağ içeriği sebebiyle mide iç çeperini koruyucu bir katmanla sarar ve midenizi korur? açıklamasında bulundu.

  3. Uzman isim Kara, yeterli, dengeli ve kaliteli beslenmenin sürdürülebilmesi için günün oruç tutulmayan bölümünde en az iki öğünü tamamlamak ve sahur öğününü atlamamak gerektiğini ifade etti.

    Uzman isim Kara, yeterli, dengeli ve kaliteli beslenmenin sürdürülebilmesi için günün oruç tutulmayan bölümünde en az iki öğünü tamamlamak ve sahur öğününü atlamamak gerektiğini ifade etti.

  4. Ramazan ayında beslenirken sahur öğünü kahvaltının yerini alması gerektiğinin altını çizen Diyetisyen Aslıhan Kara, ?Sahurda mutlaka proteinden zengin besinler ve tahıllı ekmek gibi kompleks karbonhidratlar olmalı. Sahur öğününde 1 bardak kefir,1 yumurta, bir miktar tam yağlı beyaz peynir, tam tahıllı ekmek, koyu yeşil yapraklı sebzeler (tere, roka gibi) ve bunlara ek olarak 1 orta boy taze mevsim meyvesi bulunabilir? dedi.

    Ramazan ayında beslenirken sahur öğünü kahvaltının yerini alması gerektiğinin altını çizen Diyetisyen Aslıhan Kara, ?Sahurda mutlaka proteinden zengin besinler ve tahıllı ekmek gibi kompleks karbonhidratlar olmalı. Sahur öğününde 1 bardak kefir,1 yumurta, bir miktar tam yağlı beyaz peynir, tam tahıllı ekmek, koyu yeşil yapraklı sebzeler (tere, roka gibi) ve bunlara ek olarak 1 orta boy taze mevsim meyvesi bulunabilir? dedi.

  5. SAHURDA KEFİR VE YUMURTA Yumurtanın proteinden en zengin ve en ekonomik ve hazırlaması kolay olan bir besin olduğuna dikkat çeken Diyetisyen Kara, "1 yumurta yaklaşık 35-40 gram ete eş değerdir. Yumurtanın ete göre iki önemli üstünlüğü vardır. Bunlardan birisi A vitamini içermesi ve doymamış yağ içermesidir.

    SAHURDA KEFİR VE YUMURTA Yumurtanın proteinden en zengin ve en ekonomik ve hazırlaması kolay olan bir besin olduğuna dikkat çeken Diyetisyen Kara, "1 yumurta yaklaşık 35-40 gram ete eş değerdir. Yumurtanın ete göre iki önemli üstünlüğü vardır. Bunlardan birisi A vitamini içermesi ve doymamış yağ içermesidir.

  6. Yumurtanın içeriğinde ?lesitin? olduğu için zihinsel işlevleri de geliştirir. Ayrıca yumurtanın üzerine çörekotu serpebilirsiniz, hem kan şekerini dengeler hem de bağışıklığı güçlendirir.

    Yumurtanın içeriğinde ?lesitin? olduğu için zihinsel işlevleri de geliştirir. Ayrıca yumurtanın üzerine çörekotu serpebilirsiniz, hem kan şekerini dengeler hem de bağışıklığı güçlendirir.

  7. Kefir ise yağ içeriği sebebiyle mide iç çeperini koruyucu bir katmanla sarar ve midenizi korur.

    Kefir ise yağ içeriği sebebiyle mide iç çeperini koruyucu bir katmanla sarar ve midenizi korur.

  8. Aynı zamanda tokluk hissi sağlar, probiyotik bir besin olduğu için sindirim sistemi için kefir tüketilmesini öneririm" açıklamasında bulundu.

    Aynı zamanda tokluk hissi sağlar, probiyotik bir besin olduğu için sindirim sistemi için kefir tüketilmesini öneririm" açıklamasında bulundu.