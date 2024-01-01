Bakın Rolü İçin Ne Yapmış...

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Mustafa Üstündağ'ın sanayi itirafı gündem oldu!

  1. Mart ayında vizyona giren ve oyuncu kadrosunda Mustafa Üstündağ, Tuvana Türkay, Turgay Tanülkü gibi isimlerin yer aldığı Emanet filmi hakkında konuşan Mustafa Üstündağ, filme nasıl hazırlandığı hakkında açıklamalar yaptı.

    Mart ayında vizyona giren ve oyuncu kadrosunda Mustafa Üstündağ, Tuvana Türkay, Turgay Tanülkü gibi isimlerin yer aldığı Emanet filmi hakkında konuşan Mustafa Üstündağ, filme nasıl hazırlandığı hakkında açıklamalar yaptı.

  2. Üstündağ'ın sanayi anısı sosyal medyada gündem oldu.

    Üstündağ'ın sanayi anısı sosyal medyada gündem oldu.

  3. Kurtlar Vadisi Pusu, Bana Sevmeyi Anlat, Çukur, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ben Bu Cihana Sığmazam gibi birçok yapımda yer alan Mustafa Üstündağ, şimdilerde yeni vizyona giren filmi Emanet ile gündemde.

    Kurtlar Vadisi Pusu, Bana Sevmeyi Anlat, Çukur, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ben Bu Cihana Sığmazam gibi birçok yapımda yer alan Mustafa Üstündağ, şimdilerde yeni vizyona giren filmi Emanet ile gündemde.

  4. Oto tamircisi Orhan Usta'nın hikayesinin anlatıldığı filmde başrol oynayan Üstündağ, Birsen Altuntaş'ın YouTube kanalına konuk oldu. Ünlü oyuncunun film hakkındaki açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.

    Oto tamircisi Orhan Usta'nın hikayesinin anlatıldığı filmde başrol oynayan Üstündağ, Birsen Altuntaş'ın YouTube kanalına konuk oldu. Ünlü oyuncunun film hakkındaki açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.

  5. MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ ROLÜ İÇİN BAKIN NE YAPMIŞ! Ali İlhan?ın yönettiği, Okan Genç?in yapımcılığını üstlendiği Emanet filminde oto tamircisi Orhan Usta rolünü oynayan Mustafa Üstündağ, filmin çekimleri sırasında kostüm sorunu yaşadıklarını ve problemi nasıl çözdüğünü anlattı.

    MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ ROLÜ İÇİN BAKIN NE YAPMIŞ! Ali İlhan?ın yönettiği, Okan Genç?in yapımcılığını üstlendiği Emanet filminde oto tamircisi Orhan Usta rolünü oynayan Mustafa Üstündağ, filmin çekimleri sırasında kostüm sorunu yaşadıklarını ve problemi nasıl çözdüğünü anlattı.

  6. Ünlü oyuncu meğer sanayiye gidip herkesi tek tek incelemiş, insanların kıyafetlerini istemiş.

    Ünlü oyuncu meğer sanayiye gidip herkesi tek tek incelemiş, insanların kıyafetlerini istemiş.

  7. Üstündağ, "Sultandağı?nda sanayiye gittim. Sanayide geziyorum, uzaktan bakıyorum adamlar da sanayide çalışıyorlar. Bakıyorum adamlar da bana bakıyor. Birazdan tatsızlık çıkacak galiba. Dükkan dükkan gezip erkek seyrediyorum... Bana yaşanmış kıyafet lazım. Bir abi gördüm, baktım boyu boyuma uygun.

    Üstündağ, "Sultandağı?nda sanayiye gittim. Sanayide geziyorum, uzaktan bakıyorum adamlar da sanayide çalışıyorlar. Bakıyorum adamlar da bana bakıyor. Birazdan tatsızlık çıkacak galiba. Dükkan dükkan gezip erkek seyrediyorum... Bana yaşanmış kıyafet lazım. Bir abi gördüm, baktım boyu boyuma uygun.

  8. 60?lı yaşlarında. ?Selamünaleyküm sana bir takım elbise verirsem bu kıyafetleri bana verir misin?? dedim. ?Oturup bizimle birlikte yemek yersen veririm? dedi. ?Tamam abi? dedim. Filmde o kıyafetlerle oynadım." şeklinde konuştu.

    60?lı yaşlarında. ?Selamünaleyküm sana bir takım elbise verirsem bu kıyafetleri bana verir misin?? dedim. ?Oturup bizimle birlikte yemek yersen veririm? dedi. ?Tamam abi? dedim. Filmde o kıyafetlerle oynadım." şeklinde konuştu.