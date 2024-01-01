Bakın Rolü İçin Ne Yapmış...

Kurtlar Vadisi Pusu, Bana Sevmeyi Anlat, Çukur, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ben Bu Cihana Sığmazam gibi birçok yapımda yer alan Mustafa Üstündağ, şimdilerde yeni vizyona giren filmi Emanet ile gündemde.