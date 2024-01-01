Yeni Audi Q6 E-Tron Ve SQ6 E-Tron Tanıtıldı 10 Dakikada 255 Kilometre Menzil

İkinci nesil dijital OLED arka farlarda, toplam 360 segmentli altı OLED panel, özel olarak geliştirilmiş bir algoritma kullanarak her 10 milisaniyede yeni bir görüntü üretiyor. Hem önde hem arka bölümde toplam sekiz adede kadar dijital ışık imzası ile kullanıcılar Q6 e-tronlarını kişiselleştirebilecekler.