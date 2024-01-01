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Yeni Audi Q6 E-Tron Ve SQ6 E-Tron Tanıtıldı 10 Dakikada 255 Kilometre Menzil

Audi elektrikli ailesine yeni Q6 e-tron ve SQ6 e-tron'u ekledi. Modelin yılın üçüncü çeyreğinde satışa sunulması bekleniyor.

  1. Geçtiğimiz yıl konsept olarak çıkan Q6 E-Tron, üretim haliyle resmen tanıtıldı. Model, Audi ve Porsche işbirliği ile üretilen Premium Platform Electric (PPE) mimarisi üzerinde yükselen ilk Audi.

    Geçtiğimiz yıl konsept olarak çıkan Q6 E-Tron, üretim haliyle resmen tanıtıldı. Model, Audi ve Porsche işbirliği ile üretilen Premium Platform Electric (PPE) mimarisi üzerinde yükselen ilk Audi.

  2. Model, Q6 ve performans versiyonu SQ6 olarak iki seçenkle geliyor. İki versiyonda da 100 kWh batarya paketi bulunuyor.

    Model, Q6 ve performans versiyonu SQ6 olarak iki seçenkle geliyor. İki versiyonda da 100 kWh batarya paketi bulunuyor.

  3. 800V elektrik mimarisini destekleyen model 625 kilometreye kadar menzil vadediyor. 270 kW DC hızlı şarj desteği ile sadece 10 dakikalık şarjla 255 kilometre menzil elde edilirken, yüzde 10'dan yüzde 80'e dolması 21 dakika sürüyor.

    800V elektrik mimarisini destekleyen model 625 kilometreye kadar menzil vadediyor. 270 kW DC hızlı şarj desteği ile sadece 10 dakikalık şarjla 255 kilometre menzil elde edilirken, yüzde 10'dan yüzde 80'e dolması 21 dakika sürüyor.

  4. Audi Q6 e-tron, 382 hp güçle 0'dan 100 km/sa hıza 5,9 saniyede ulaşıyor.

    Audi Q6 e-tron, 382 hp güçle 0'dan 100 km/sa hıza 5,9 saniyede ulaşıyor.

  5. SQ6 e-tron ise 483 hp güç sunarken kalkış kontrol özelliğiyle kısa bir süre bu güç 510 hp'ye kadar çıkıyor. SQ6 e-tron bu güçle 0'dan 100 km/sa hıza 4,3 saniyede çıkarken maksimum hız ise 230 km/sa.

    SQ6 e-tron ise 483 hp güç sunarken kalkış kontrol özelliğiyle kısa bir süre bu güç 510 hp'ye kadar çıkıyor. SQ6 e-tron bu güçle 0'dan 100 km/sa hıza 4,3 saniyede çıkarken maksimum hız ise 230 km/sa.

  6. AAYDINLATMA TEKNOLOJİSİNDE DÜNYADA İLK Dünyanın ilk aktif dijital ışık imzasına sahip elektrikli SUV'u olan modelde ince bir tasarıma sahip gündüz ve ana aydınlatma sisteminin ışık tasarımı isteğe göre değiştirilebiliyor.

    AAYDINLATMA TEKNOLOJİSİNDE DÜNYADA İLK Dünyanın ilk aktif dijital ışık imzasına sahip elektrikli SUV'u olan modelde ince bir tasarıma sahip gündüz ve ana aydınlatma sisteminin ışık tasarımı isteğe göre değiştirilebiliyor.

  7. İkinci nesil dijital OLED arka farlarda, toplam 360 segmentli altı OLED panel, özel olarak geliştirilmiş bir algoritma kullanarak her 10 milisaniyede yeni bir görüntü üretiyor. Hem önde hem arka bölümde toplam sekiz adede kadar dijital ışık imzası ile kullanıcılar Q6 e-tronlarını kişiselleştirebilecekler.

    İkinci nesil dijital OLED arka farlarda, toplam 360 segmentli altı OLED panel, özel olarak geliştirilmiş bir algoritma kullanarak her 10 milisaniyede yeni bir görüntü üretiyor. Hem önde hem arka bölümde toplam sekiz adede kadar dijital ışık imzası ile kullanıcılar Q6 e-tronlarını kişiselleştirebilecekler.

  8. Elektrikli SUV'un iç mekanında 11.9 inç dijital gösterge ve 14.5 inç multimedya ekranı bir bütünlük sağlıyor. Ayrıca opsiyonel olarak artırılmış gerçeklik destekli head-up display ve 10.9 inç ön yolcu ekranını da satın alınabiliyor.

    Elektrikli SUV'un iç mekanında 11.9 inç dijital gösterge ve 14.5 inç multimedya ekranı bir bütünlük sağlıyor. Ayrıca opsiyonel olarak artırılmış gerçeklik destekli head-up display ve 10.9 inç ön yolcu ekranını da satın alınabiliyor.