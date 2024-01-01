Arda Turan Kendimle Yüzleşmem Diyerek Haberi Duyurdu!

Aynı zamanda "Ben, Arda Turan. Bu hayatta büyük mutluluklar, sevinçler, üzüntüler yaşadım. Yanlış anlattım, bazen de yanlış anlaşıldım. Bu, sadece başarılarımı ve hatalarımı anlatan bir belgesel değil. Bu, kendimle yüzleşme hikayem. Orijinal belgesel Arda Turan: Yüzleşme, yakında Prime?" dedi.