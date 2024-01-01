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Arda Turan Kendimle Yüzleşmem Diyerek Haberi Duyurdu!

Arda Turan, Instagram hesabı üzerinden hayatının belgesel olduğunu duyurdu.

  1. Akıllarda unutulmaz bir futbolcu olarak yer edinen ve şimdilerde kariyer hayatına Eyüpspor Teknik Direktörü olarak devam eden Arda Turan, Instagram hesabı üzerinden hayatının belgesel olduğunu duyurdu.

    Akıllarda unutulmaz bir futbolcu olarak yer edinen ve şimdilerde kariyer hayatına Eyüpspor Teknik Direktörü olarak devam eden Arda Turan, Instagram hesabı üzerinden hayatının belgesel olduğunu duyurdu.

  2. Kariyerinin basamaklarını Galatasaray ile atan Arda Turan, Atletico Madrid, Barcelona, Başakşehir gibi takımlarda forma giydi.

    Kariyerinin basamaklarını Galatasaray ile atan Arda Turan, Atletico Madrid, Barcelona, Başakşehir gibi takımlarda forma giydi.

  3. Eyüpspor Teknik Direktörü olarak yer alan Arda Turan, son zamanlarda Seçil Erzan fonu ile gündeme geldi.

    Eyüpspor Teknik Direktörü olarak yer alan Arda Turan, son zamanlarda Seçil Erzan fonu ile gündeme geldi.

  4. Günlerce konuşan Arda Turan şimdilerde yeni bir heyecan yaşadığını takipçilerine Instagram hesabı üzerinden duyurdu.

    Günlerce konuşan Arda Turan şimdilerde yeni bir heyecan yaşadığını takipçilerine Instagram hesabı üzerinden duyurdu.

  5. "KENDİMLE YÜZLEŞME HİKAYEM"

    "KENDİMLE YÜZLEŞME HİKAYEM"

  6. Zaman zaman Instagram hesabı üzerinden paylaşımlarda bulunan Eyüpspor'un teknik direktörü Turan; kariyerini, hayatını, çektiği zorlukları ve hatalarını anlatan bir belgesel üzerine çalıştığını duyurdu.

    Zaman zaman Instagram hesabı üzerinden paylaşımlarda bulunan Eyüpspor'un teknik direktörü Turan; kariyerini, hayatını, çektiği zorlukları ve hatalarını anlatan bir belgesel üzerine çalıştığını duyurdu.

  7. Belgesel, Prime Video aracılığıyla seyirci ile buluşacak.

    Belgesel, Prime Video aracılığıyla seyirci ile buluşacak.

  8. Turan'ın kariyerinin anlatıldığı belgeselin ismi "Arda Turan: Yüzleşme" olarak isimlendirilecek.

    Turan'ın kariyerinin anlatıldığı belgeselin ismi "Arda Turan: Yüzleşme" olarak isimlendirilecek.

  9. Pime Video'nun yaptığı paylaşımda "yakında" ifadesi kullanılsa da belgeselin ne zaman yayımlanacağı henüz bilinmiyor.

    Pime Video'nun yaptığı paylaşımda "yakında" ifadesi kullanılsa da belgeselin ne zaman yayımlanacağı henüz bilinmiyor.

  10. "HAYATIMIN HİÇ BİLİNMEYEN TARAFLARINI PAYLAŞACAĞIM"

    "HAYATIMIN HİÇ BİLİNMEYEN TARAFLARINI PAYLAŞACAĞIM"

  11. Turan ise belgeseli, "Bayrampaşa'nın dar sokaklarında başlayıp Ali Sami Yen'e, Vicente Calderon'a, Camp Nou'ya uzanan; herkesin bildiği hayatımın hiç bilinmeyen detaylarını paylaşacağım." ifadeleri ile duyurdu.

    Turan ise belgeseli, "Bayrampaşa'nın dar sokaklarında başlayıp Ali Sami Yen'e, Vicente Calderon'a, Camp Nou'ya uzanan; herkesin bildiği hayatımın hiç bilinmeyen detaylarını paylaşacağım." ifadeleri ile duyurdu.

  12. Aynı zamanda "Ben, Arda Turan. Bu hayatta büyük mutluluklar, sevinçler, üzüntüler yaşadım. Yanlış anlattım, bazen de yanlış anlaşıldım. Bu, sadece başarılarımı ve hatalarımı anlatan bir belgesel değil. Bu, kendimle yüzleşme hikayem. Orijinal belgesel Arda Turan: Yüzleşme, yakında Prime?" dedi.

    Aynı zamanda "Ben, Arda Turan. Bu hayatta büyük mutluluklar, sevinçler, üzüntüler yaşadım. Yanlış anlattım, bazen de yanlış anlaşıldım. Bu, sadece başarılarımı ve hatalarımı anlatan bir belgesel değil. Bu, kendimle yüzleşme hikayem. Orijinal belgesel Arda Turan: Yüzleşme, yakında Prime?" dedi.