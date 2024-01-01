Son Haliyle Şoke Etti
Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin 'Küçük Osman'ı Emir Berke Zincidi, 18 yaşında. Son halini görenlerin ağzı açık kaldı!
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2010-2013 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlnan Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin 'Küçük Osman'ı 18 yaşına geldi. Oyunculuğa başladığı 5 yaşındaki fotoğrafıyla poz veren Zincidi, altına "Öyle bir geçer zaman ki" yazdı.
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Takipçileri "Osman sen ne zaman büyüdün? Ne ağlattın bizi be Osman!"
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"Küçükken tatlı bir çocuktun, şimdi yakışıklı bir genç oldun" diye yorum yaptı.
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Önceki gün, oyunculuğa başladığı 5 yaşındaki fotoğrafıyla poz veren Zincidi, altına "Öyle bir geçer zaman ki" yazdı.
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İŞTE EMİR BERKE ZİNCİDİ'NİN SON HALİ:
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