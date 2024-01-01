Ay Tutulması Ne Zaman, Saat Kaçta?
Ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi?
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2024'te yaşanacak astronomik olaylar ve gözlemlenebilecek gök cisimleri hakkındaki bilgiler merak ediliyor. Güneş tutulmalarının yanı sıra 2024'te gökyüzünde 2 Ay tutulması, 4 süper Ay, 12 dolunay ve 10'dan fazla gök taşı yağmuru görülecek, yıl boyunca bazı gezegenler teleskop olmaksızın izlenebilecek.
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AY TUTULMASI NE ZAMAN? 2024'ün ilk Ay tutulması 25 Mart'ta, 20 Mart Bahar Ekinoksu (gündüz-gece eşitliği) sonrasındaki "Solucan Ay" esnasında yarı gölgeli tutulma şeklinde yaşanacak.
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AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ? Kıta Amerika, Antarktika, Alaska ve kuzeydoğu Rusya'dan izlenebilecek tutulma, Türkiye'den görülemeyecek.