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Kalbi Çok Güzel Bir İnsandı

Bahar Öztan'a veda

  1. Kemal Sunal?la başrolleri paylaştığı "Kanlı Nigar", "Doktor Civanım" ve "Orta Direk Şaban" adlı yapımlarla tanınan, Yeşilçam?ın gamzeli güzeli Bahar Öztan, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti.

    Kemal Sunal?la başrolleri paylaştığı "Kanlı Nigar", "Doktor Civanım" ve "Orta Direk Şaban" adlı yapımlarla tanınan, Yeşilçam?ın gamzeli güzeli Bahar Öztan, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti.

  2. Bahar Öztan'ın cenaze törenine Serdar Gökhan, Nuri Alço, Safiye Soyman, Gökhan Güney, Perihan Savaş başta olmak üzere çok sayıda sanatçı arkadaşı katıldı.

    Bahar Öztan'ın cenaze törenine Serdar Gökhan, Nuri Alço, Safiye Soyman, Gökhan Güney, Perihan Savaş başta olmak üzere çok sayıda sanatçı arkadaşı katıldı.

  3. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Öztan?ın cenazesi Karacaahmet mezarlığında toprağa verildi.

    İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Öztan?ın cenazesi Karacaahmet mezarlığında toprağa verildi.

  4. ?ALLAH GELEN HERKESTEN RAZI OLSUN, DUALARINI EKSİK ETMESİNLER" Taziyeleri kabul eden Bahar Öztan?ın oğlu Yiğit Çolak, ?Siz istediğinizi yapın, yukarısı neyi isterse o oluyor. Çok da fazla söze gerek yok, başımız sağ olsun. Sevenleri burada, ?Tuzla?dan geldik? diyenler var. Allah gelen herkesten razı olsun, dualarını eksik etmesinler. Bu hayatın bir döngüsü" ifadelerini kullandı.

    ?ALLAH GELEN HERKESTEN RAZI OLSUN, DUALARINI EKSİK ETMESİNLER" Taziyeleri kabul eden Bahar Öztan?ın oğlu Yiğit Çolak, ?Siz istediğinizi yapın, yukarısı neyi isterse o oluyor. Çok da fazla söze gerek yok, başımız sağ olsun. Sevenleri burada, ?Tuzla?dan geldik? diyenler var. Allah gelen herkesten razı olsun, dualarını eksik etmesinler. Bu hayatın bir döngüsü" ifadelerini kullandı.

  5. "BENİM KANKAMDI" "Kendisi benim kankamdı" diyerek sözlerine başlayan oyuncu Nuri Alço, ?Kalbi, ruhu çok güzel bir insandı. Yani bu kadar yıllar uğraştık. Kendi çaba sarf etti ama maalesef bu hastalık bir bulaşınca yakasını bırakmıyor insanın. 5 ay oldu bu hastanede yatalı, bir sürü tedaviler, yanlışlıklar oldu, kurtaramadık. Allah yani ruhunu şad etsin, toprağımız olsun. Allah ona öyle bir evlat verdi ki, yani yanından bir saniye dahi ayrılmayan, onunla yatan kalkan, bu hastalığın da başında olan öyle bir evlat gördü. Allah herkese de öyle bir evlat nasip. Onun için güzel bir şekilde gitti" diye konuştu.

    "BENİM KANKAMDI" "Kendisi benim kankamdı" diyerek sözlerine başlayan oyuncu Nuri Alço, ?Kalbi, ruhu çok güzel bir insandı. Yani bu kadar yıllar uğraştık. Kendi çaba sarf etti ama maalesef bu hastalık bir bulaşınca yakasını bırakmıyor insanın. 5 ay oldu bu hastanede yatalı, bir sürü tedaviler, yanlışlıklar oldu, kurtaramadık. Allah yani ruhunu şad etsin, toprağımız olsun. Allah ona öyle bir evlat verdi ki, yani yanından bir saniye dahi ayrılmayan, onunla yatan kalkan, bu hastalığın da başında olan öyle bir evlat gördü. Allah herkese de öyle bir evlat nasip. Onun için güzel bir şekilde gitti" diye konuştu.

  6. ?BİZ DE BAŞARACAĞINA İNANIYORDUK AMA OLMADI" Bahar Öztan ile 4 filmde yer aldığını söyleyen şarkıcı Gökhan Güney ise, ?Üzüntüden insan ne söyleyeceğini bilemiyor. Yani baktığınız zaman, şimdi biz Bahar'ın rahatsızlığını ben yıllardır biliyorum. Zaman zaman görüşüyoruz. Bodrum'a gittiğimiz zaman uğruyoruz. Bayağı mücadele verdi ve çok azimliydi. Biz de başaracağına inanıyorduk ama olmadı işte. Bu hastalık lanet bir hastalık, yapacak bir şey yok. Bahar çok sevdiğimiz, yıllardır tanıdığımız bir arkadaşımız. Kişilik olarak da sakin, cici bir insandı. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

    ?BİZ DE BAŞARACAĞINA İNANIYORDUK AMA OLMADI" Bahar Öztan ile 4 filmde yer aldığını söyleyen şarkıcı Gökhan Güney ise, ?Üzüntüden insan ne söyleyeceğini bilemiyor. Yani baktığınız zaman, şimdi biz Bahar'ın rahatsızlığını ben yıllardır biliyorum. Zaman zaman görüşüyoruz. Bodrum'a gittiğimiz zaman uğruyoruz. Bayağı mücadele verdi ve çok azimliydi. Biz de başaracağına inanıyorduk ama olmadı işte. Bu hastalık lanet bir hastalık, yapacak bir şey yok. Bahar çok sevdiğimiz, yıllardır tanıdığımız bir arkadaşımız. Kişilik olarak da sakin, cici bir insandı. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

  7. ?BİZİM GAMZELİMİZDİ, ÇOK ÜZGÜNÜM" Bodrum?da komşusu olduğunu söyleyen şarkıcı Safiye Soyman, ?Çok üzgünüz, benim çok iyi arkadaşımdı. Onu anlatmakta kelimeler kifayetsiz kalır, kelimeler yetmez. Hiç kimseyi kırmayan, o kadar güzel bir insandı ki mekanı cennet olsun. Hiç onu unutmayacağız, çok üzüldük" dedi. Perihan Savaş ise, ?Çok savaştı, çok mücadele etti ama bu sefer olmadı. Acıları dindi. Ben onunla 2 tane film çektim, dünya tatlısı bir insandı. Bizim gamzelimizdi, çok üzgünüm. Hastanedeydi, ziyaret etmemiz mümkün değildi. Çok üzgünüm" diye konuştu.

    ?BİZİM GAMZELİMİZDİ, ÇOK ÜZGÜNÜM" Bodrum?da komşusu olduğunu söyleyen şarkıcı Safiye Soyman, ?Çok üzgünüz, benim çok iyi arkadaşımdı. Onu anlatmakta kelimeler kifayetsiz kalır, kelimeler yetmez. Hiç kimseyi kırmayan, o kadar güzel bir insandı ki mekanı cennet olsun. Hiç onu unutmayacağız, çok üzüldük" dedi. Perihan Savaş ise, ?Çok savaştı, çok mücadele etti ama bu sefer olmadı. Acıları dindi. Ben onunla 2 tane film çektim, dünya tatlısı bir insandı. Bizim gamzelimizdi, çok üzgünüm. Hastanedeydi, ziyaret etmemiz mümkün değildi. Çok üzgünüm" diye konuştu.

  8. BAHAR ÖZTAN KİMDİR? 1980'lerde kariyerinin en parlak dönemini yaşayan Bahar Öztan, bir reklam filminde rol aldıktan sonra film yapımcılarının dikkatini çekti. Ardından o dönem çok popüler olan fotoromanlarda oynamaya başlayan Öztan, 1972 yılında Osman Seden imzalı "Mahkum" filmi ile sinemaya adım attı. Ünlü isim, şöhreti "Şaşkın Milyoner" filmiyle yakaladı. Sonrasında kariyerinde hızla yükselen Bahar Öztan, birçok yapımda rol aldı. 2000'li yılların başında ABD'ye giden ve bir süre Miami'de yaşayan Öztan, 6 yıl sonra tekrar Türkiye'ye döndü. Birkaç projede boy gösteren ünlü isim, uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. 1993-2008 yılları arasında Yavuz Çolak ile evli kalan Bahar Öztan'ın bu birlikteliğinden Yiğit Çolak adında bir oğlu bulunuyor.

    BAHAR ÖZTAN KİMDİR? 1980'lerde kariyerinin en parlak dönemini yaşayan Bahar Öztan, bir reklam filminde rol aldıktan sonra film yapımcılarının dikkatini çekti. Ardından o dönem çok popüler olan fotoromanlarda oynamaya başlayan Öztan, 1972 yılında Osman Seden imzalı "Mahkum" filmi ile sinemaya adım attı. Ünlü isim, şöhreti "Şaşkın Milyoner" filmiyle yakaladı. Sonrasında kariyerinde hızla yükselen Bahar Öztan, birçok yapımda rol aldı. 2000'li yılların başında ABD'ye giden ve bir süre Miami'de yaşayan Öztan, 6 yıl sonra tekrar Türkiye'ye döndü. Birkaç projede boy gösteren ünlü isim, uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. 1993-2008 yılları arasında Yavuz Çolak ile evli kalan Bahar Öztan'ın bu birlikteliğinden Yiğit Çolak adında bir oğlu bulunuyor.